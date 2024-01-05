Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η πρόταση υπουργοποίησης του κ.Κασσελάκη έγινε προ των εκλογών του 2019

Τα όσα είπε στην εφημερίδα Documento ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης περί πρότασης υπουργοποίησης του νυν προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με «μεσολαβητή» τον Αντώνη Διαματάρη, στηρίζουν πηγές της Κουμουνδούρου, μετά την κατηγορηματική διάψευση τόσο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, όσο και από τον ίδιο τον κ.Διαματάρη.

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενες αρχικά στα όσα είπε στον Σκάι 100,3 και τον Βασίλη Χιώτη, ο κ.Μαρινάκης, σημειώνουν ότι «επειδή μιλά αβίαστα για «fake news» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βάζει το χέρι του στη φωτιά ότι έχει σωστή ενημέρωση από τον Προϊσταμενό του;» και προσθέτουν:

«Ο κ. Μαρινάκης επιχειρεί να εμφανίσει τον κ. Κασσελάκη ως «αρθρογράφο υποστηρικτή» του κ. Μητσοτάκη. Μάλλον αγνοεί ότι ο τελευταίος είχε ζητήσει προσωπικά τη βοήθεια του κ.

Κασσελάκη για οικογενειακά του ζητήματα, εκφράζοντάς του επανειλημμένως την εκτίμησή του.

Επίσης, αν ο κ. Μαρινάκης δεν έχει ενημέρωση από τον Προϊστάμενό του σχετικά με το ποιο ήταν το προτεινόμενο Υπουργείο πριν από τις εκλογές του 2019, ας ενημερωθεί από τον κ. Διαματάρη».

Απαντώντας, στη συνέχεια στον κ.Διαματάρη, οι ίδιες κομματικές πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημείωναν: «Ο κ. Διαματάρης ουσιαστικά διατείνεται ότι η πρόταση για την ανάληψη υπουργείου από τον κ. Κασσελάκη έγινε με δική του πρωτοβουλία και χωρίς την έγκριση του κ. Μητσοτάκη. Βολική απάντηση και υπεκφυγή, η οποία γίνεται ακόμη πιο βολική με την αναφορά ότι η πρόταση έγινε «μετά τις εθνικές εκλογές»…

Η αλήθεια είναι ότι έγινε προ των εκλογών του 2019, όπως ακριβώς το ανέφερε ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας...»

Υπενθυμίζεται ότι αφότου έγιναν γνωστές οι δηλώσεις του κ.Καπνισάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διέψευσε το περιεχόμενό τους σε ό,τι αφορά τα περί πρότασης υποργοποίησης του κ.Κασσελάκη, μιλώντας στον Σκάι 100,3. Ειδικότερα, ο κ.Μαρινάκης χαρακτήρισε αυτές τις δηλώσεις επιστημονική φαντασία, αποκύημα φαντασίας που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα.

Λίγο αργόερα, με ανάρτησή του στο X, σε διάψευση προχώρησε και ο κ.Διαματάρης, αναρτώντας την, παράλληλα και στην ομογενειακή εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρκης, στην οποία διατηρεί την ιδιότητα του συμβούλου έκδοσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.