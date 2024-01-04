Απάντηση στην ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη σχετικά με την παροιμία με το κάρο και το άλογο που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Θα απαντούσαμε στην ανακοίνωση του κ. Κασσελάκη αν επρόκειτο για ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντιθέτως, παρατηρούμε επανειλημμένως αδυναμία κατανόησης βασικών εννοιών ή φράσεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά εδώ και χρόνια στη χώρα μας. Οταν χρησιμοποιεί λοιπόν τη φράση για το κάρο και το άλογο, ας ρωτήσει τουλάχιστον κάποιον από τους συνεργάτες του, τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται στον δημόσιο λόγο» αναφέρει ο κ. Μαρινάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.



Την αντίδραση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε νωρίτερα η παροιμία που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός «μην βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο» όσον αφορά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.



«Ο «φιλελεύθερος» Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις παρομοίασε χιλιάδες συμπολίτες του με άλογα! Η ισότητα είναι το «κάρο»; Και η «σέλα» ποιος είναι; Το νομοσχέδιο που δε φέρνει προς ψήφιση; Ή μήπως ο Βορίδης; Ντροπή του για τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα. Τον καλώ να πει ξεκάθαρα: -Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας υπέρ της ισότητας στον γάμο (που σημαίνει de facto και τεκνοθεσία), ΝΑΙ ή ΟΧΙ; -Θα ζητήσει κομματική πειθαρχία από τους βουλευτές του ή θα ταΐζει «σανό» το ακροδεξιό του ακροατήριο την ώρα που οι προοδευτικές δυνάμεις θα περνούν το νομοσχέδιο με την ψήφο των βουλευτών τους;» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας ανάρτηση στο λογαριασμό του στο X στα ελληνικά και στα αγγλικά.



Σημειώνεται ότι κατά την ορκωμοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης, o κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους «αν υπάρχει ορατότητα για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια».



«Μην βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα θα εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα» απάντησε ο πρωθυπουργός.



Our “liberal” Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, just compared thousands of Greek citizens to horses!



“Don’t put the cart before the horse” he said regarding a potential bill to finally (!) legalize same-sex marriage in Greece. (A country with no separation of church and… pic.twitter.com/dkcBKCZOY2 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 4, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.