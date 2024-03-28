Μαρινάκης: Άλλο ένα πυροτέχνημα μιας ανεύθυνης αντιπολίτευσης η συζήτηση για προανακριτική επιτροπή

«Άλλο ένα πυροτέχνημα μιας ανεύθυνης αντιπολίτευσης, που προσπαθεί με πυροτεχνήματα να εργαλειοποιήσει μία τραγωδία. Ας κάνουν τον κόπο να συντάξουν ένα κατηγορητήριο, μέχρι τώρα υπάρχει μόνο λάσπη στον ανεμιστήρα για να καλύψουν την πολιτική τους ανυπαρξία», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση στο briefing των πολιτικών συντακτών σχετικά με αιτιάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι στην αντιπολίτευση έχουν αποφύγει μέχρι τη σήμερον να διατυπώσουν συγκεκριμένο κατηγορητήριο, καθώς θα έπρεπε να αποτυπώσουν σε χαρτί τα όσα ατεκμηρίωτα υποστηρίζουν εδώ και μήνες.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, για συνεννοήσεις ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ πριν από την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Τελικώς τα κομμάτια του πάζλ είναι τρία. Τώρα πλέον έχουμε την πλήρη εικόνα. Όσο μιλάνε αποκαλύπτουν και άλλα. Η προσυνεννόηση που είπε ο κ. Παππάς, το δημοσίευμα της εφημερίδας «το Βήμα της Κυριακής» και η πρόταση δυσπιστίας του πρόθυμου κ. Ανδρουλάκη. Καμιά φορά η συστράτευση δυνάμεων δεν αυξάνει το άθροισμα τους, όταν προσθέτεις το μηδέν στο μηδέν το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Όταν δεν έχεις τι να πεις, εργαλειοποιείς στο προσκήνιο και κάνεις deals στο παρασκήνιο. Χθες είδαμε έναν διαφορετικό κ. Παππά, μήπως επειδή πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη;».

Ερωτηθείς για δημοσίευμα, που αναφερόταν σε συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για συνάντηση σε φιλικό επίπεδο, που δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική αντιπαράθεση στο φόντο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και επέμεινε πως η μεγαλύτερη απόδειξη είναι οι πράξεις μας και όχι τα λόγια.

«Εμείς τοποθετηθήκαμε με συγκεκριμένο τρόπο απέναντι σε ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα».

Ερωτηθείς για τις αιτιάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, περί διεθνών παρατηρητών στις εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επανέλαβε την κατηγορία περί υπονομευτή του πολιτεύματος, που απηύθυναν εξ αρχής από το κυβερνών κόμμα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικώς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε πως επειδή οι ημερομηνίες των προγραμμάτων των δύο ηγετών δε συνδυάζονται δε θα καταστεί εφικτή τελικώς η μετάβαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, επ’ ευκαιρία της εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

