Ο Ανδρουλάκης ενημέρωσε Φάμελλο, Κωνσταντοπούλου, Χαρίτση και Κουτσούμπα για την πρόταση μομφής

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ενημέρωσε τηλεφωνικά για το περιεχόμενο και το σκεπτικό της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να καταθέσει το Κίνημα τον επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον επικεφαλής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση.

Σύμφωνα με πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη, πρόκειται για τα κόμματα που στις δημόσιες τοποθετήσεις τους έχουν εκφράσει την πρόθεση να συνυπογράψουν την πρόταση.

Ο κ. Ανδρουλάκης για λόγους θεσμικής τάξης ενημέρωσε τηλεφωνικά και τον γραμματέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

