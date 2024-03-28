Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook βίντεο του iSYRIZA στο οποίο εξαπολύει «πυρά» κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη την ώρα που η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας συνεχίζεται.

Το βίντεο περιέχει δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυβερνητικών στελεχών για το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Η αλήθεια που έταξε…» γράφει στην αρχή του το βίντεο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται λίγες ημέρες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία να λέει σε τηλεοπτικό σταθμό: «Πρώτος εγώ θέλω να μάθω όλη την αλήθεια».

Πηγή: skai.gr

