Βορίδης στον ΣΚΑΪ: «Η κυβέρνηση θα βγει ενισχυμένη από την πρόταση δυσπιστίας»

Η κυβέρνηση δε θα βγει μόνο συμπαγής, αλλά και ενισχυμένη από την πρόταση δυσπιστίας, δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».

«Η αποτελεσματικότητα της πρότασης δυσπιστίας θα κριθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο κατά πόσο θα δημιουργήσει κάποια είδους ρηγμάτωση στην κυβέρνηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης προβλέποντας ότι η κυβέρνηση θα βγει ενισχυμένη από αυτό, και δεύτερον όπως είπε ένα «έλλειμμα επικοινωνιακό, ενημέρωσης ως προς τη θέση της κυβέρνησης που υπήρχε, αναπληρώνεται».

Για τον Κώστα Καραμανλή

Σχετικά με τα πυρά της αντιπολίτευσης ότι κ. Κώστας Καραμανλής κρύβεται από την υπόθεση ο κ. Βορίδης σχολίασε ότι ποτέ δεν κρύφτηκε.

«Κατάθετε 8,5 ώρες στην εξεταστική επιτροπή. Έχει μιλήσει στην πρώτη συζήτηση όταν εξετάσαμε τα αιτήματα για τις εξεταστικές και τις δύο προκαταρκτικές. Δε μίλησε μόνο στη συζήτηση για την αποτίμηση του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής» ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας.

Ερωτηθείς για τον αν ο κ. Καραμανλής έδωσε απαντήσεις χθες κατά τη χθεσινή του ομιλία ο κ. Βορίδης απάντησε «δε θεωρώ ότι προστέθηκε κάτι καινούργιο».

Παράλληλα, ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι «αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να μην συγκαλυφτεί τίποτα» στην υπόθεση.

Για την συνάντηση υπουργών με επιχειρηματία

Σχετικά με τα όσα γράφτηκαν περί συνάντησης υπουργών με επιχειρηματία, ο κ. Βορίδης απάντησε ότι «ήταν κοινωνική συνάντηση που ήταν κι άλλα 10 άτομα μπροστά».

Για το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική διάρκειας

Για το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να δεσμευτεί η ΝΔ ότι θα ψηφίσει τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη μιας η δυο συνεδριάσεων προκειμένου να ενεργοποιηθεί άμεσα το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Συντάγματος, ο κ. Βορίδης σχολίασε ότι ας το καταθέσει πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ και «θα δούμε αν υπάρχουν νεότερα στοιχεία, διότι έχουν ήδη κατατεθεί δύο προτάσεις για σύσταση προκαταρκτικής τις οποίες η Βουλή απέρριψε. Έχουν κατατεθεί για τα ζητήματα της 717. Αυτό απερρίφθη».

«Στην κυρία Κεχαγιά απαντάω, αν πιστεύουνε αυτά που λένε, να καταθέσουν την πρότασή τους, να δούμε το περιεχόμενο τους, τα νεότερα στοιχεία και να τα αξιολογήσουμε.».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.