Πρόσθετη αποζημίωση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την κακοκιαρία Daniel από 5.000 ως 10.000 ευρώ ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ 100,3 και τον Παύλο Τσίμα ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει εντός της ημέρας.

«Έχουν δίκιο οι αγρότες στην Θεσσαλία να παραπονιούνται για την καθυστέρηση της τροπολογίας για το ρεύμα» ανέφερε αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης.

Για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ανέφερε ότι το μέτρο εφαρμόστηκε για το 2022 και το 2023 και πρόσθεσε ότι θα εξεταστεί για το 2024, ανάλογα με τις δυνατότητες.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Παύλο Τσίμα:

Τα F-35 και η Τουρκία

Σχετικά με την συμφωνία για τα F35, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «έχουμε εξασφαλίσει δημοσιονομικό χώρο για μία μοίρα F- 35 σε πρώτη φάση, με δρομολόγηση παραλαβών από τα τέλη αυτής της 10ετίας».

Διευκρίνισε ότι μπορούμε να αγοράσουμε μέχρι 40 F-35 και δεν θα αγοράσουμε 40 F-35 μονομιάς καθώς πρόκειται για μία ακριβή προμήθεια.

Αναφερόμενος στην επιστολή Μπλίνκεν, την χαρακτήρισε ως την καλύτερη απόδειξη του στρατηγικού βάθους και της αυτοτέλειας των ελληνο-αμερικανικών σχέσεων.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός από τη στιγμή που ανατάξαμε τη ναυπηγοεπισκευαστική και τη ναυπηγική βιομηχανία, να μην διεκδικήσουμε σε επόμενα προγράμματα τη δυνατότητα συμπαραγωγής.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ότι είναι σημαντικό να διαχωριστούν η υποχρέωση της Ελλάδας να εξοπλίζεται από το γενικότερο πλαίσιο των ελληνο-τουρκικών σχέσεων, στο οποίο έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τους τελευταίους μήνες.

Επίσης είπε πως πρόθεσή του είναι τον Μάιο να επισκεφτεί την Άγκυρα ως ανταπόδοση της επίσκεψης Ερντογάν.

Βασικά σημεία της συνέντευξης του πρωθυπουργού

Κατ' αρχάς να επισημάνω ότι η επιστολή Μπλίνκεν αποτελεί την απόδειξη στρατηγικού βάθους των ελληνοαμερικανικών σχέσεων

Η Ελλάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα F-35 και εξασφάλισε πολύ σημαντικό σημαντικό δωρεάν υλικό που θα ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ήταν μια μακρά διαπραγμάτευση και το αποτέλεσμα είναι η απόδειξη του τρόπου που οι ΗΠΑ βλέπουν τον ρολό της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στη Μεσόγειο. Δεν παίρνουν όλες οι χώρες δωρεάν στρατιωτικό υλικό.

Σκοπός είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυναμεων, να εξασφαλίσουμε ένα τακτικό πλεονέκτημα ποιοτικό, αν όχι ποσοτικό, απέναντι στην Τουρκία.

Για εξοπλιστικά Τουρκίας: Η πάγια θέση είναι ότι δεν μπορούμε να επιβαλλουμε στις ΗΠΑ αν θα πουλησουν όπλα στην Τουρκία, αλλά είναι σημαντικό και αυτονοητο να ακούγονται οι ανησυχίες της Ελλάδας, να εξασφαλίσουμε ότι τα όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντιον νατοϊκών συμμάχων.

Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Καλό το κλίμα με την Τουρκία τους τελευταίους μηνες, κάναμε πολύ σημαντικά βήματα στην προσεγγιση. Έχουμε βάλει τις ελληνοτουρκικές σχεσεις σε πορεία εξομάλυνσης και αυτό το κεκτημένο πρέπει να διαφυλάξουμε.

Η προσέγγιση δεν θα προχωρήσει χωρίς αναταράξεις, είναι εκτός τόπου και χρόνου αν το πιστεύει κάποιος αυτό. Έχω εμπειρία να διακρίνω ρητορικές εξάρσεις.

Τον Μάιο θα επισκεφτώ την Τουρκία

Υποσημείωση σε Τουρκία για F-16: Το ζήτημα αφορά τις σχέσεις των ΗΠΑ με Κογκρέσο από κει και πέρα οι σχέσεις της Ελλάδας με το κογκρέσο και με τα δύο κόμματα είναι σχεσεις πολύ στενές και οικοδομούνται πάντα στη λογική ότι η ελληνομαερικανική προσεγγιση είναι προς όφελος και των δύο χωρών.

Δεν θα αγοράσουμε 40 F-35 μονομιάς, έχουμε δημοσιονομικό χώρο για μια μοίρα σε πρώτη φάση με παραλαβές από τα τέλη αυτή της δεκαετίας και μακροχρόνιο σχεδιασμό για τις αμυντικές μας δαπάνες που λαμβάνουν υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τεχνολογικό άλμα.

Η διαφύλαξη του καλού κλίματος έχει αξία, αλλά είναι και προϋπόθεση να συζητάμε. Συζητάμε πάνω από 20 χρόνια χωρίς να μπορούμε να βρούμε λύση.

Δύο βασικές προϋποθεσεις: Διαφύλαξη του καλού κλίματος χωρίς εξάρσεις και σεβασμός στο διεθνές δίκαιο που θέτει το πλαίσιο για επίλυση με βάση τους κανόνες.

Έχουν αποκατασταθεί οι δίαυλοι επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.

Μια η διαφορά με την Τουρκία, η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, αλλά μπορούμε να πετύχουμε συμφωνίες ωφέλιμες και για τις δύο πλευρές

Η εξωτερική πολιτική που ακολουθούμε πρέπει να αποτιμάται ως μια θετική πολιτική που λειτούργησε θετικά για τη χώρα.

Αγρότες

Ο αγρότης Θεσσαλίας έχει δίκιο να παραπονιέται για καθυστέρηση στην κατάθεση τροπολογίας

Ανακοίνωσε πρόσθετη αποζημίωση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον Daniel από 5.000 ως 10.000 ευρώ - Σήμερα ανοίγει η πλατφμόρα - Αναλυτικές ανακοινώσεις την Παρασκευή από τη Βουλή

Έχουμε βαθιά σχέση με πρωτογενή τομέα και τον κόσμο του.

Παρεμβάσεις σε υποδομές που θα φτάσουν 1 δισ ευρώ στη Θεσσαλία.

Κάθε κινητοποίηση πρέπει να είναι λογική και να μην επιβαρύνει κοινωνικό σύνολο.

Ακρίβεια

Συμβαίνουν δύο πράγματα, πρώτον η έξαρση της εισαγόμενης ακρίβειας και πάνω σε αυτήν την έξαρση ο πληθωρισμός της κερδοσκοπίας. Κάποιες εταιρείες κράτησαν τις τιμές ψηλότερα

Σκληρή η απάντηση του κράτους με νομοθεσία, ελέγχους από ΔΙΜΕΑ και βουλήση να επιβάλουμε και να εισπράξουμε μεγάλα πρόστιμα που δημιουργούν και αρνητική εικόνα για εταιρείες. Το έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε

Η αγορά έκρυβε περισσότερες στρεβλώσεις από ό,τι περιμέναμε. Τώρα ξέρουμε τις πρακτικές και δεν θα διστάσουμε να επιβάλουμε μεγάλα πρόστιμα και να αντιμετωπισουμε το πρόβλημα στη ρίζα του.

Η αύξηση έμεινε όμως στο ράφι. Το ζήτημα είναι πώς θα έχουμε αποκλιμάκωση

Η στηριξη του εισοδήματος είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Από την 1η Απριλίου η αυξηση του κατώτατου μισθού, δεν θα σας πω ακόμη πόσο διότι δεν το ξέρω. ΅Στόχος παραμένει τα 950 ευρώ στο τέλος της 4ετίας. Στον ιδιωτικό τομεα αυξάνονται οι μισθοί, οι συντάξεις στο μέτρο του εφικτού αυξάνονται.

Στέγη

Το πρόγραμμα «στέγη» πηγε πολύ καλά, πρόγραμμα να βγουν στην αγορά κλειστά διαμερίσματα, αναθεώρηση πλαισίου για την golden visa.

Δεν έχουμε πρόθεση να καταστρέψουμε την αγορά τοιυ airbnb.

Μη κρατικά πανεπιστήμια

Πολιτική μας προτεραιότητα είναι η στηριξη του δημόσιου πανεπιστημίου. Το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι καλύτερο τώρα από ό,τι πριν από 4 χρόνια.

Οι πρυτάνεις έχουν ευθύνη να αναφέρουν παράνομες πράξεις.

Η κατάληψη από τη φύση της είναι πράξη παράνομη.

Από τα 200 άρθρα τα 170 αναφέρονται στα δημόσια πανεπιστήμια ώστε να μπορούν να συμπράττουν με πανεπιστήμια του εξωτερικού, να απαλλαγούν από τη γραφειοκρατεία. Πρέπει να είιμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τους πρυτάνεις, των οποίων ο τρόπος εκλογής έχει αλλάξει.

Δεν πάμε να χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Όμως, η αποφασιστικότητα της κυβερνησης είναι δεδομένη, πριν το τέλος του επόμενου μηνα θα έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

Πολύ σωστή μεταρρύθμιση η ελάχιστη βάση εισαγωγής, βάζει φρένο στον αριθμό των ατόμων που εισάγονται.

Γιατί να μην έρθει το Harvard; Γιατί να πάνε στις χώρες του Κόλπου και να μην έρθουν στην Ελλάδα; Είμαι σίγουρος ότι κάποια μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια θα έρθουν στην Ελλάδα.

Προσχώρηση Χριστοφιλοπούλου: Το 2016 όταν έγινα πρέοδρος της ΝΔ είχα δεσμευτεί ότι θα μεγαλώσω και θα διευρύνω τη ΝΔ και θα την κάνω κόμμα εξουσίας. Αυτό το πετύχαμε.

Δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα όπως φάνηκε και για τον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η ΝΔ μπορεί να μετεξελιχθεί προς μιας προοδευτική κατεύθυνση. Θα υπηρετώ αυτή την πολιτκή που απέφερε αποτελέσματα που δεν μπορούσατε να είχατε προβλέψει.

Για Βορίδη: Στη Βρετανία αυτό γίνεται συνεχώς. Υπουργοί διαφωνούν στο υπουργικό, αλλά τελικά δεσμεύονται από τις αποφάσεις. Δεν επιβάλλω κομματική πειθαρχία. Από την πρώτη σιτγμή το είπα αυτό.

Δεν θα μιλήσω για την αντιπολίτευση, αλλά ο κίνδυνος πολιτικής αλαζονείας είναι ορατός και θα σας έλεγα ότι είναι υποχρέωσή μου να μην εισχωρήσει στους υπουργούς μια τέτοια λογική.

Η αντιπολίτευση ας λύσει τα δικά της προβλήματα

Για ευρωεκλογές: Εμείς είμαστε το κόμμα της Ευρώπης.

Όλη η συνέντευξη ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.