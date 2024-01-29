Εκδόθηκε το ΦΕΚ για πληρωμή των μη ασφαλισμένων στον ΕΛΓΑ που είχαν πληγεί από πυρκαγιές και Daniel.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 562 Τεύχος Β, FEK-2024-Tefxos B-00562-downloaded -27_01_2024[1].pdf΄) βάσει του οποίου πληρώνονται οι παραγωγοί οι οποίοι δεν ήταν ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ, επειδή δεν το επέβαλε ο Κανονισμός του, κατά την περίοδο των πυρκαγιών και της θεομηνίας Daniel.

Πρόκειται για 15.773.591€ που προέρχονται από το Γεωργικό Αποθεματικό του 2023

Δικαιούχοι της χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης είναι οι αγρότες που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή χοίρων, πουλερικών (όρνιθες, πτηνά, ινδιάνοι, πάπιες, φραγκόκοτες, χήνες, φασιανοί), στην καλλιέργεια ανθών και καλλωπιστικών, ακακιών, κάνναβης, παυλόνιας, κηπευτικών υπό κάλυψη, φυτωρίων ελάτης και λοιπών δασικών δέντρων, φυτωρίων καρποφόρων δέντρων και θάμνων, γκαζόν, κράνων και μανιταριών, οι οποίοι επλήγησαν από πυρκαγιές την περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου 2023 και από πλημμύρες κατά τον Σεπτέμβριο 2023 στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Αλεξανδρούπολης, Αργολίδας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Έβρου, Εύβοιας, Καρδίτσας, Κορινθίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Ρόδου, Ροδόπης, Τρικάλων και Φθιώτιδας, καθώς και οι παραγωγοί μελιού που έχουν έδρα εκμετάλλευσης στις ΠΕ Έβρου, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Η αποζημίωση χορηγείται σύμφωνα με τις δηλωθείσες ζημίες των γεωργών ανά στρέμμα για τις καλλιέργειες φυτικής παραγωγής, ανά ζώο για τη ζωική παραγωγή και ανά κυψέλη για τους παραγωγούς μελιού(αφορά τις μελισσοτροφή).

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι, πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι αύριο, 30 Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.