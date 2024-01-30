Συνέντευξη στον ΣΚΑΪ 100,3 παραχωρεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 θα παραχωρήσει σήμερα το πρωί στις 10:00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.
Πηγή: skai.gr
- Επιμένει στο διάλογο με τους αγρότες η κυβέρνηση - Βήμα καλής θέλησης η τροπολογία για το ρεύμα των αγροτών
- Κρίσιμος ο Φεβρουάριος για την κυβέρνηση - Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και οι κινητοποιήσεις των αγροτών
- Κατατέθηκε η τροπολογία για τον κατώτατο μισθό και την αναστολή πληρωμής ρεύματος στους αγρότες
