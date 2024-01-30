Συνέντευξη στον ΣΚΑΪ 100,3 παραχωρεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 θα παραχωρήσει σήμερα το πρωί στις 10:00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.