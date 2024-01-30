Τουρκικά ΜΜΕ: Τα τουρκικά F-16 δεν θα μπορούν να πετούν στο Αιγαίο απέναντι στην Ελλάδα

«Τώρα καταντήσαμε να παρακαλάμε να πάρουν οι Έλληνες τα F-35 για να μας δώσουν τα F-16» σχολιάζουν Τούρκοι αναλυτές, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.
Ο πολιτικός αναλυτής, Μουράτ Γετκίν, ανέφερε: «Δείτε που φτάσαμε! Το 2018 η Τουρκία είχε το πρώτο της F-35 και η Ελλάδα δεν είχε. Το 2024 η Τουρκία έχει μια οικονομική κρίση και σχεδόν θα προσευχηθούμε για να πάρει η Ελλάδα τα. F-35 έτσι ώστε να πάρουμε κι εμείς τα F-16. To F-16 δεν είναι κακό αεροσκάφος. Είναι 4ης γενιάς. Ομως το μοναδικό 5ης γενιάς αεροσκάφος είναι το F-35 που έχει τη δική τους τεχνολογική αυτονομία και είναι αόρατο».
Τουρκικά ΜΜΕ: «Τα τουρκικά F-16 δεν θα μπροούν να πετούν στο Αιγαίο απέναντι στην Ελλάδα»
«Τα ελληνικά F-35 είναι αόρατα και νέας τεχνολογίας. Οι Τούρκοι πιλότοι είχαν εκπαιδευτεί στα F-35 και τώρα τα πήραν οι Έλληνες»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ SOZCU TV: «Η Τουρκία είχε ήδη πληρώσει 1.4 δισ. δολάρια για τα f-35. Kοι είχε ξεκινήσει η εκπαίδευση των πιλότων. Ἄν η Τουρκία δεν είχε αποκλειστεί απο το πρόγραμμα των F-35 συνολικά θα είχε πληρώσει 11 δισ δολάρια και τα F-35 θα είχαν ενταχθεί στην Τουρκική Αεροπορία. Κι ενώ η Τουρκία θα πάρει την εκσυγχρονισμένη έκδοση των F-16 τα οποία ειναι αεροσκάφη που παράγονται με τεχνολογία 40 ετών, η Ελλάδα θα εντάξει στο στόλο της 40 F-35 τα οποία είναι αεροσκάφη 5ης γενιάς. Μπορεί η χρήση των F-35 να είναι ιδιαίτερα ακριβή έχει την ιδιότητα της χαμηλής ορατότητας,τα εχθρικά μαχητικά μέχρι μια συγκεκριμένη απόσταση δεν μπορούν να εντοπίσουν τα F-35 . Tα F-35. χαρακτηρίζονται ως κινούμενοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς διαθέτουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Σε περίπτωση που δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα στο Κογκρέσο, η Τουρκία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα νέα F-16 ούτε στο Αιγαίο απέναντι στην Ελλάδα, ούτε στη βόρειοανατολικά της Συρίας».
Ο παρουσιαστής του SOZCU TV, Φατίχ Πορτακάλ ανέφερε: «Πραγματικά βλέπω αυτές τις ειδήσεις και γελώ . Kaθώς η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν έχει καμία ικανότητα να προβλέπει τις εξελίξεις.. Ο Ερντογάν είχε πάει στη Γερμανία και έλεγε ᾽᾽θα πάρουμε Eurofighter κι ας μην μας τα δίνει η Γερμανία᾽᾽ Θα μπορούσε να υπάρχει μια κυβέρνηση που κάνει τόσο κακό παζάρι».
Ερντογάν: «Θα ναυπηγήσουμε δεύτερο αεροπλανοφόρο - Αν δεν παράγεις δικά σου όπλα δεν είσαι κράτος»
«Αν δεν έχουμε δική μας αμυντική βιομηχανία, θα έρχονται κάτι μίζεροι και θα μας κα΄νουν μαγκιές»
Ο Ερντογάν δήλωσε: «Με την αμυντική μας βιομηχανία ναυπηγήσαμε το δικό μας αεροπλανοφόρο; Nαι το καναμε. Κατασκευάσαμε τα δικά μας ρομπότ; Ναι το καναμε. Και θα συνεχίσουμε Διότι δίχως αυτα, δεν μπορείς να είσαι ένα κράτος. Όταν είχαμε έρθει στην εξουσία η παραγωγή της αμυντικής μας βιομηχανίας έφτανε στο 20% σήμερα είμαστε στο 80%. Απο εκεί φτάσαμε στο σημείο αυτό. Στόχος είναι το 100% Αν δεν το κάνεις αυτό, ο κάθε ένας μίζερος θα έρχεται μπροστά σου και θα σου κάνει μαγκιές. Εμείς τώρα αν θέλει ο Θεός, θα ναυπηγήσουμε το δεύτερο αεροπλανοφόρο, κι αυτό θα το καταφέρουμε στα δικά μας ναυπηγεία.
Μα πως φτάσαμε στην κατάσταση αυτή. Πως καταντήσαμε. Το 2018 η Ελλάδα ήταν σε οικονομική κρίση εμείς είχαμε τα F-35. To 2024 εμείς δεν έχουμε τα F-35 και περιμένουμε πως και πως οι Έλληνες να πάρουν αυτά τα αεροσκάφη. Για να μπορέσουμε ενδιάμεσα να πάρουμε κι εμείς τα F-16 και να δώσουμε τεράστιο ποσό».
