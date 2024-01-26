Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση 20 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα έναντι 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αμερικανική κυβέρνηση άναψε το πράσινο φως στην πώληση 20 προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα, παράλληλα με την πώληση 40 F-16 και περίπου 80 κιτ εκσυγχρονισμού στην Τουρκία έναντι 23 δισεκ. δολαρίων.

Το βράδυ της Παρασκευής είχε γίνει γνωστό ότι αναμένεται η επιστολή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν προς το πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία θα γίνεται αναφορά τόσο στο πρόγραμμα των αεροσκαφών 5ης γενιάς, όσο και στη συνολική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, αλλά και στην αγορά άλλων πλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανακοινώσεις αναμένονται ακόμη και το πρωί του Σαββάτου, ενώ τη Δευτέρα θα κατατεθεί στο υπουργείο Άμυνας το προσχέδιο.

Θα ακολουθήσει ένα διάστημα 14 ημερών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρξουν ενστάσεις, και εφόσον δεν συμβεί κάτι τέτοιο, στις 12 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση ανάμεσα στις αρμόδιες επιτροπές των δύο κρατών.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, οι υπογραφές στην οριστική συμφωνία αναμένεται να πέσουν στις αρχές του 2025. Όσον αφορά στο κόστος, υπολογίζεται στα 3,2 δισ. για 20 συν 20 F-35.

Η δε παραλαβή των πρώτων αεροσκαφών αναμένεται να γίνει στα τέλη του 2027, από τις ΗΠΑ και ακολούθως στην 117 Πτέρυγα Μάχης, στην Ανδραβίδα, όπου και θα είναι η βάση των F-35.

Πηγή: skai.gr

