Κατατέθηκε η τροπολογία για τον κατώτατο μισθό και την αναστολή πληρωμής ρεύματος στους αγρότες

Κατατέθηκε η τροπολογία για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και για την πλήρη αναστολή πληρωμών στο ρεύμα για δυο χρόνια για τους αγρότες στις πλημμυροπαθείς περιοχές.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο ν/σ του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού για την οπαδική βία και έρχεται προς ψήφιση στην ολομέλεια την Τετάρτη.
Πηγή: skai.gr
- Εισαγγελική έρευνα για την τρύπα στο Μπιτ Παζάρ: Υπήρχε μελέτη για ανακαίνιση αλλά δεν προχώρησε
- Άγνωστοι εισέβαλαν σε ξωκλήσι στο Νεοχώρι Σερρών και έκλεψαν τις πόρτες της Ωραίας Πύλης
- Κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος»: Αποχή από την διαχείριση ανακοίνωσε ο Πολυχρονόπουλος- «Τα πάντα θα διαλευκανθούν»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.