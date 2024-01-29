Κατατέθηκε η τροπολογία για τον κατώτατο μισθό και την αναστολή πληρωμής ρεύματος στους αγρότες

Κατατέθηκε η τροπολογία για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και για την πλήρη αναστολή πληρωμών στο ρεύμα για δυο χρόνια για τους αγρότες στις πλημμυροπαθείς περιοχές.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο ν/σ του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού για την οπαδική βία και έρχεται προς ψήφιση στην ολομέλεια την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.