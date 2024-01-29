Λογαριασμός
Κατατέθηκε η τροπολογία για τον κατώτατο μισθό και την αναστολή πληρωμής ρεύματος στους αγρότες

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την οπαδική βία και θα τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, την Τετάρτη

Βουλή

Κατατέθηκε η τροπολογία για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και για την πλήρη αναστολή πληρωμών στο ρεύμα για δυο χρόνια για τους αγρότες στις πλημμυροπαθείς περιοχές.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο ν/σ του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού για την οπαδική βία και έρχεται προς ψήφιση στην ολομέλεια την Τετάρτη. 

