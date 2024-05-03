Η αυτοαποκαλούμενη «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» εκτόξευσε πυραύλους κρουζ εναντίον στόχων στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, από την ιρακινή επικράτεια, δήλωσε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην οργάνωση-ομπρέλα αυτή παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
