Η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του Τελ Αβίβ

Η αυτοαποκαλούμενη «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» εκτόξευσε πυραύλους κρουζ εναντίον στόχων στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, από την ιρακινή επικράτεια

Η αυτοαποκαλούμενη «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» εκτόξευσε πυραύλους κρουζ εναντίον στόχων στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, από την ιρακινή επικράτεια, δήλωσε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην οργάνωση-ομπρέλα αυτή παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

