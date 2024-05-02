«Πράσινη μαγεία» στο Βελιγράδι από τον αλύγιστο Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 95-88 σε ματς-θρίλερ, ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά και την έστειλε σε πέμπτο ματς στο ΟΑΚΑ την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να προκριθεί στο Final Four του Βερολίνου!

Οι «πράσινοι» έπαιξαν και πάλι το παιχνίδι της Μακάμπι με πολλές κατοχές και υψηλό τέμπο, ωστόσο ήταν σε πολύ καλή μέρα επιθετικά και μπόρεσαν να μείνουν στο ματς παρά τις δυσκολίες τους αμυντικά. Στην τελική ευθεία της αναμέτρησης, το «τριφύλλι» ανέβασε την απόδοσή του στα μετόπισθεν και κατάφερε να βρει σημαντικές λύσεις, εξασφαλίζοντας τη σπουδαία νίκη.

Για τους νικητές, οι δύο βασικοί γκαρντ ήταν σε σπουδαία μέρα. Ο Κέντρικ Ναν μέτρησε 27 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο αρχηγικός Κώστας Σλούκας είχε 20 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ. Πάλεψε ο Ματίας Λεσόρ με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 13 πόντους είχε ο Ντίνος Μήτογλου και 8 πόντους ο κομβικός Ιωάννης Παπαπέτρου.

Από τη Μακάμπι, που είδε τον Μπόλντγουιν να επιστρέφει στα αποδυτήρια, κάτι που σημαίνει πως είναι αμφίβολος και για το πέμπτο ματς, ο Λορέντζο Μπράουν μέτρησε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ οι Μπόνζι Κόλσον και Ταμίρ Μπλατ είχαν από 14 πόντους.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ξεκίνησε δυναμικά με καλάθι του Σλούκα, ενώ ο Νίμπο απάντησε με δικό του λέι απ για το 2-2. Ο αρχηγός των «πρασίνων» σκόραρε ξανά με τρεις βολές υπογράφοντας το 2-5, ενώ ο Παπαπέτρου έβαλε χουκ από κοντά για το 4-7. Ο Κοέν με τον Μπόλντγουιν έβαλαν μπροστά τη Μακάμπι (8-7), όμως ο Ναν απάντησε με τρίποντο για το 8-10. Ο Αμερικανός γκαρντ βρήκε στόχο ξανά, ενώ ο Μήτογλου έβαλε λέι απ και με δύο βολές του Ναν διαμορφώθηκε το 10-16. Ο Λεσόρ με τον Νίμπο αντάλλαξαν καλάθια από κοντά (12-18), ενώ ο Μήτογλου κάρφωσε μετά από εντυπωσιακή ασίστ του Ναν για το 12-20. Ο Μπλατ με σουτ μέσης απόστασης μείωσε σε 15-20 για τους γηπεδούχους, όμως ο Μήτογλου κρεμάστηκε ξανά από το καλάθι της Μακάμπι για το 15-22. Ο Μπλατ και ο Ριβέρο απάντησαν με συνεχόμενα τρίποντα (21-24), ενώ ο Ντιμπαρτολομέο ευστόχησε σε δύο σερί τρίποντα για το 29-26 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Κλίβελαντ σκόραρε για τρεις από τη γωνία, ενώ ο Γκριγκόνις από μέση απόσταση για το 32-29. Ο Νίμπο με τον Γκριγκόνις αντάλλαξαν γρήγορους πόντους, ενώ ο Λεσόρ κάρφωσε γράφοντας το 34-31. Ο Ναν πήγε με τσαμπουκά στο καλάθι (35-33), πριν ο Σλούκας σκοράρει γκολ-φάουλ για το 35-36. Ο Κόλσον μετά από λάθος του Ναν έγραψε το 38-36, ενώ ο Λεσόρ με τρομερό γκολ φάουλ μείωσε σε 40-39. Ο Σόρκιν έβαλε δύο βολές για το 44-41, όμως ο Γκριγκόνις γρήγορα ισοφάρισε σε 44-44. Ο Σλούκας και ο Μπράουν βρήκαν στόχο σε δύσκολα λέι απ, ενώ ο Ντιμπαρτολομέο με δύο βολές διαμόρφωσε το 50-46. Ο Ναν αντέδρασε με δύσκολο τρίποντο (50-49) πριν την ανάπαυλα.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός AKTOR

Στο δεύτερο μέρος, ο Παπαπέτρου έβαλε μεγάλο σουτ από τη γωνία (50-52), ενώ ο Σλούκας ακολούθησε από την κορυφή (50-55). Η Μακάμπι αντέδρασε γρήγορα με ένα δικό της 5-0 δια χειρός Κόλσον και Μπράουν, ισοφαρίζοντας σε 55-55. Ο Ναν έβαλε δύο βολές και ο Καλαϊτζάκης μετά από κλέψιμο σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 55-59. Ο Μπλατ μείωσε από την κορυφή, όμως ο Λεσόρ απάντησε από κοντά, ενώ ο Μπράουν πήρε σουτ μέσης απόστασης και έγραψε το 60-61. Ο Κόλσον απάντησε με τρίποντο σε κάρφωμα του Μήτογλου (63-63), ενώ ο Ναν ευστόχησε σε δύο βολές για το 63-65. Ο Μπλατ με τον Γκριγκόνις αντάλλαξαν τρίποντα (66-68), ενώ ο Μήτογλου έκανε το ίδιο και έγραψε το 68-71. Ο Σλούκας με γκολ-φάουλ έφερε τους φιλοξενούμενους στο +6 (68-74), ενώ η τρίτη περίοδος έληξε 69-74.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός AKTOR

Στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου, ο Ριβέρο μείωσε με λέι απ (71-74), ενώ η Μακάμπι έτρεξε στον αιφνιδιασμό και ο Μπράουν έγραψε το 73-74. Ο τελευταίος σκόραρε παίρνοντας και το φάουλ από τον Ναν (76-74), ενώ ο Νίμπο έβαλε δύσκολο λέι απ για το 78-74 και κάρφωσε με φόλοου για το 80-75. Ο Ριβέρο με λέι απ στο τρανζίσιον έγραψε το 82-75 για τη Μακάμπι. Ο Παπαπέτρου και ο Ναν μείωσαν με τρίποντα σε 84-81, ενώ ο Μπλατ με τον Αμερικανό γκαρντ σκόραραν από μέση απόσταση και έφεραν το σκορ στο 86-83. Ο Λεσόρ με κάρφωμα μείωσε ακόμη περισσότερο (86-85), ενώ ο Ναν απάντησε στον Μπράουν για το 88-87. Ο Σλούκας πήρε βολές και τις έβαλε για το 88-89, ενώ ο Λεσόρ έκανε το ίδιο, πριν ο αρχηγός των πρασίνων γράψει το 88-93 με σουτ μέσης απόστασης. Η Μακάμπι έχασε την επίθεσή της, και ο Λεσόρ κάρφωσε εμφατικά για το 88-95, τελειώνοντας το ματς!

Τα δεκάλεπτα: 29-26, 50-49, 69-74, 88-95

