Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές επιχειρούσαν να αποκρυπτογραφήσουν τις δηλώσεις του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ για να προβλέψουν τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει προσεχώς η αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 322,37 μονάδων (+0,85%), στις 38.225,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 235,48 μονάδων (+1,51%), στις 15.840,96 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 45,81 μονάδων (+0,91%), στις 5.064,20 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.