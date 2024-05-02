Η Ρωσία θεωρεί άσκοπη τη διάσκεψη για ειρήνη με την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα ότι θεωρεί άσκοπη τη διάσκεψη του Ιουνίου στην Ελβετία, όπου η Ρωσία δεν έχει προσκληθεί, με αντικείμενο την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ελβετική κυβέρνηση γνωστοποίησε πως «σε αυτό το στάδιο» των συνομιλιών η Ρωσία δεν είναι μεταξύ των κρατών που έχουν προσκληθεί.

Επισημαίνοντας ότι ήταν πάντοτε ανοιχτή ως προς την πρόσκληση της Ρωσίας, υπογράμμισε πως η Μόσχα είχε κατ’ επανάληψη διαμηνύσει πως δεν ενδιαφερόταν να συμμετάσχει.

Η Ελβετία ανακοίνωσε τον Ιανουάριο πως θα φιλοξενούσε μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αμφισβήτησε την αξιοπιστία της πρωτοβουλίας. «Για τι είδους διάσκεψη μπορούμε να μιλήσουμε, με σοβαρές προσδοκίες για κάποιου είδους αποτελέσματα, χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας;», είπε σε δημοσιογράφους. «Αυτό είναι απολύτως αδύνατο και είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δεν στοχεύει σε αποτελέσματα», συμπλήρωσε.

«Η Ελβετία είναι πεπεισμένη πως η Ρωσία πρέπει να εμπλακεί σε αυτήν τη διαδικασία», υπογραμμίζει η ελβετική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της. «Μια ειρηνευτική διαδικασία χωρίς τη Ρωσία δεν είναι δυνατή», συμπληρώνει.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι έχουν σταλεί οι προσκλήσεις για τη σύνοδο κορυφής, την οποία χαρακτήρισε ως «πρώτη αληθινή ευκαιρία για να ξεκινήσει η αποκατάσταση μιας δίκαιης ειρήνης». Υποστήριξε ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επιχειρούσε να διαταράξει τις προσπάθειες των συμμετεχόντων με απόπειρες «χειραγώγησης» και με «ισχυρά πλήγματα από τους τρομοκράτες του».

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, είπε στην ουκρανική τηλεόραση ότι το Κίεβο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμετάσχει η Κίνα στη διάσκεψη της Ελβετίας. «Η Κίνα είναι πολύ σημαντική και οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται σε διάφορα επίπεδα με τη συμμετοχή των εταίρων μας», είπε.

Οι αντιπροσωπείες που έχουν προσκληθεί περιλαμβάνουν μέλη της G7, της G20 και των BRICS, την ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς και δύο θρησκευτικούς εκπροσώπους, ανέφερε η ελβετική κυβέρνηση. Υπογράμμισε πως σκοπός της είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία, καθώς και έναν οδικό χάρτη για τη συμμετοχή της Ρωσίας στην ειρηνευτική διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

