Επιμένει στο διάλογο με τους αγρότες η κυβέρνηση - Βήμα καλής θέλησης η τροπολογία για το ρεύμα των αγροτών

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Να αποτραπεί με κάθε τρόπο η ένταση και η σύγκρουση με τους αγρότες επιδιώκει η κυβέρνηση την ώρα που εντείνεται η πίεση από το μέτωπο της κυρίως της Θεσσαλίας, αλλά και των υπολοίπων σε όλη τη χώρα, με τους αγρότες να διεκδικούν υλοποίηση των αιτημάτων τους και θέτουν τελεσίγραφο για επίλυση μέχρι το ερχόμενο Σάββατο.

Το Μέγαρο Μαξίμου και μετά τη σύσκεψη της Κυριακής, αλλά και δια του πρωθυπουργού κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών τους, εξακολουθεί και τείνει χείρα φιλίας προς τον αγροτικό κόσμο, εξακολουθώντας να επιμένει στο διάλογο. "Είμαστε μία κυβέρνηση που είμαστε πάντα ανοιχτοί σε όλα τα κοινωνικά ζητήματα, ακούμε την κοινωνία, ακούμε και τους αγρότες οι οποίοι τώρα διαμαρτύρονται σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένα, για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αύξηση του κόστους παραγωγής", ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αντιλαμβανόμενος δε, τη μαζικότητα και την αποφασιστικότητα των αγροτικών κινητοποιήσεων σε συνδυασμό με το "ρεύμα" που υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου επίσης διεξάγονται κινητοποιήσεις αυτή την περίοδο και καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος, ο πρωθυπουργός εστίασε στην κυβερνητική πολιτική στήριξης του πρωτογενή τομέα.

"Δεν είναι εξάλλου μόνο ελληνικό το πρόβλημα, το βλέπετε να εκδηλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Θέλω να θυμίσω όμως ότι εμείς ήμασταν το κόμμα το οποίο στηρίξαμε το αγροτικό εισόδημα μέσα από μια σειρά από πολιτικές και οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Θέλω να το τονίσω αυτό, θέλουμε πάντα να στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, ένα πρωτογενή τομέα και να κλείσω με αυτό, ο οποίος βέβαια τα τελευταία χρόνια παρά τις δυσκολίες έχει πετύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης καθώς οι εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων πηγαίνουν από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ας κρατήσουμε λοιπόν και την θετική πλευρά ενός αγροτικού τομέα που παρά τις δυσκολίες αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστεί και οφείλουμε να τον βοηθήσουμε σε αυτή την προσαρμογή ώστε κι αυτός να είναι πιο ανταγωνιστικός" επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Αποκαλυπτική των προθέσεων της κυβέρνησης είναι και η τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδι στη Βουλή και αφορά την αναστολή πληρωμών στο ρεύμα για δύο χρόνια, για τους αγρότες που επλήγησαν από την καταστροφική κακοκαιρία Daniel. Μια ρύθμιση με την οποία αναστέλλεται για το 2024 και το 2025 η είσπραξη των απλήρωτων οφειλών των πληγέντων από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης.

Επιπροσθέτως, από 1/1/2026 οι οφειλές τους δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση με μηδενικό επιτόκιο, ενώ το σύνολο της έντοκης επιβάρυνσης καλύπτεται από το Δημόσιο με ισόποση επιχορήγηση του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε πως «στο μεγάλο πρόγραμμα Απόλλων για την στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών θα μπουν και οι ΤΟΕΒ ΓΟΕΒ, θα μειώσουμε το κόστος άρδευσης που είναι βασικό κόστος για το αγροτικό ρεύμα».

Μακροχρόνια λύση πάντως για το αγροτικό ρεύμα, σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, είναι περισσότεροι αγρότες να στραφούν στην αυτοκατανάλωση. Ανοιχτό είναι ακόμα επιδοτούμενο πρόγραμμα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και στα χωράφια.

Υπό εξέταση είναι για την κυβέρνηση και το ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου για το οποίο διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ των δύο συναρμόδιων Υπουργείων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών για περαιτέρω ενέργειες. Η κυβέρνηση άλλωστε υπενθυμίζει πως ήδη στο πλαίσιο της στήριξής της προς τους αγρότες έχει κάνει παρεμβάσεις για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο και ευρύτερα για τη στήριξη των αυξήσεων στο πετρέλαιο, μια σειρά από πολιτικές υπέρ των αγροτών.

Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι πως όλα τα αιτήματα των αγροτών αξιολογούνται από την κυβέρνηση, όπως και ότι οι παρεμβάσεις υπέρ των αγροτών είναι συνεχείς γιατί είναι συνεχείς και οι ανάγκες.

Το κρίσιμο "crash test" για την κυβέρνηση αναμένεται να είναι η έκθεση Agrotica που θα διεξαχθεί 1-4 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου οργανώνεται μεγάλη κινητοποίηση από τα συντονιστικά όργανα των αγροτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.