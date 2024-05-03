Λογαριασμός
Τροχαίο στη Βούλα: 2 μοτοσυκλέτες παρέσυραν διαδοχικά την πεζή - Ο πρώτος οδηγός την εγκατέλειψε και αναζητείται

Η γυναίκα παρασύρθηκε και από δεύτερη μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της

ΕΚΑΒ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις επτά χθες το απόγευμα στην περιοχή της Βούλας. 

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η πεζή παρασύρθηκε από δύο μοτοσυκλέτες, στη λεωφόρο Καραμανλή (παραλιακή), στο ύψος της οδού Διός, στο ρεύμα προς Σούνιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 72χρονη αρχικά παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα ο οδηγός της οποίας εγκατέλειψε το σημείο. 

Ωστόσο, στη συνέχεια η γυναίκα παρασύρθηκε από δεύτερη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. 

Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας ο οποίος συνελήφθη ενώ αναζητείται από την αστυνομία ο οδηγός που παρέσυρε αρχικά και εγκατέλειψε την 72χρονη.

