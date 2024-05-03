Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις επτά χθες το απόγευμα στην περιοχή της Βούλας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η πεζή παρασύρθηκε από δύο μοτοσυκλέτες, στη λεωφόρο Καραμανλή (παραλιακή), στο ύψος της οδού Διός, στο ρεύμα προς Σούνιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 72χρονη αρχικά παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα ο οδηγός της οποίας εγκατέλειψε το σημείο.

Ωστόσο, στη συνέχεια η γυναίκα παρασύρθηκε από δεύτερη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας ο οποίος συνελήφθη ενώ αναζητείται από την αστυνομία ο οδηγός που παρέσυρε αρχικά και εγκατέλειψε την 72χρονη.

Πηγή: skai.gr

