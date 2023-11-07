Ξεπερνούν τα 372 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την κακοκαιρία "Daniel" και όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, με βάση την πρώτη εκτίμηση για τις αποζημιώσεις, επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης σε καταστροφικό συμβάν από το 1993 που συγκεντρώνονται στοιχεία από την ΕΑΕΕ έως και σήμερα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των ασφαλιστικών εταιριών που συμμετέχουν στη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ αναφέρθηκαν συνολικά 7.426 ζημιές με το ύψος των αποζημιώσεων για αυτές να εκτιμάται συνολικά σε 372,05 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 5.138 ζημιές αφορούν τις ασφαλίσεις περιουσίας με εκτίμηση αποζημιώσεων 364,20 εκατ. ευρώ), 2.278 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, με εκτίμηση 7,74 εκατ. ευρώ, 6 τις ασφαλίσεις σκαφών με εκτίμηση 42.8 χιλ. ευρώ και 4 ζημιές τις ασφαλίσεις μεταφορών με εκτίμηση 61,5 χιλ. ευρώ.

Το πλήρες κείμενο της έρευνας θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες.

Δήλωση

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου δήλωσε σχετικά : «Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν άμεσα στις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία "Daniel", εκπληρώνοντας με υπευθυνότητα την αποστολή τους. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την αποτίμηση των ζημιών κι έχουν πληρωθεί αποζημιώσεις για ένα σημαντικό μέρος των ζημιών που έχουν υποστεί οι ασφαλισμένοι μας ενώ παράλληλα προχωρούν οι καταβολές για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Το 2023, σε μία μόλις χρονιά δηλαδή, η εκτίμηση των αποζημιώσεων της ασφαλιστικής αγοράς για δασικές πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα ξεπερνά τα 420 εκατ. ευρώ. Από τα στοιχεία που συλλέγουμε διαφαίνεται με ξεκάθαρο τρόπο η αύξηση της συχνότητας και της σφοδρότητας των καταστροφικών περιστατικών τα τελευταία χρόνια : από το 2017 έως σήμερα έχει καταγραφεί το 70% των συνολικών αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς από το 1993 που συλλέγουμε στοιχεία (665 εκατ. ευρώ από τα 951 εκατ. ευρώ)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

