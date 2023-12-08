Πελώνη: Κατά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ένα σημαντικό βήμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

«Κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον τούρκο πρόεδρο χθες δεν μπήκε απλώς ένα λιθαράκι - αυτό μπήκε στο Βίλνιους, στην πρώτη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν μετά την επανεκλογή τους - έγινε ένα σημαντικό βήμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 η Αριστοτελία Πελώνη, σύμβουλος διεθνούς πολιτικής και δημόσιας διπλωματίας του πρωθυπουργού.

Σημείωσε ότι ήταν μία σημαντική μέρα καθώς υπεγράφη μεταξύ άλλων ένα σημαντικό κείμενο διακήρυξης των σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας που θέτει το πλαίσιο για τα επόμενα βήματα προσέγγισης.

Όπως τόνισε η κυρία Πελώνη το κείμενο είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει η δέσμευση για αποφυγή εντάσεων, για εντατικοποίηση επαφώ, για τα ορόσημα του διαλόγου. Σημείωσε ωστόσο, ότι ο δρόμος δεν είναι εύκολος και πρέπει βήμα-βήμα να οικοδομείται θετικό κλίμα με επαφές σε όλα τα επίπεδα

Τόνισε πάντως ότι τα βήματα που έχουν γίνει είναι πολύ σημαντικά αν σκεφτούμε ειδικά που βρισκόμασταν πέρυσι τέτοιο καιρό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.