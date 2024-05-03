Η Δημοκρατική κυβερνήτρια στην Αριζόνα επικύρωσε χθες Πέμπτη την κατάργηση νόμου αναγόμενου στο 1864 που απαγόρευε την άμβλωση σχεδόν σε κάθε περίπτωση και κρίθηκε «εφαρμοστέος» τον περασμένο μήνα από το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας αυτής των νοτιοδυτικών ΗΠΑ.

«Η απαγόρευση της άμβλωσης του 1864 είχε αποφασιστεί από 27 άνδρες, προτού καν οι γυναίκες αποκτήσουν το δικαίωμα να ψηφίζουν», ανέφερε χθες, «σχεδόν 160 χρόνια αργότερα», η Κέιτι Χομπς μέσω X, προτού υπογράψει το κείμενο της κατάργησης του νόμου, που εγκρίθηκε προχθές Τετάρτη από τη Γερουσία της Αριζόνας οριακά (16 ψήφοι υπέρ, 14 κατά).

Ο νόμος απαγόρευε σχεδόν κάθε διακοπή της κύησης από τη στιγμή της σύλληψης, με μοναδική εξαίρεση περιπτώσεις που διέτρεχε κίνδυνο η ζωή της μέλλουσας μητέρας.

Το ζήτημα της άμβλωσης έχει μετατραπεί σε κεντρική θεματική της προεκλογικής εκστρατείας στη χώρα, ενόψει της αναμέτρησης της 5ης Νοεμβρίου ανάμεσα στον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον Δημοκρατικό απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η Αριζόνα συγκαταλέγεται στις πολιτείες που δεν αποκλείεται να κρίνουν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Στον νόμο του 1864 δεν προβλέπονταν εξαιρέσεις ούτε για περιπτώσεις που η εγκυμοσύνη οφειλόταν σε βιασμό, ούτε για αυτές που οφειλόταν σε αιμομιξία.

Εν υπνώσει για δεκαετίες, το κείμενο ήταν «πλέον εφαρμοστέο», αποφάσισε την 9η Απριλίου το Ανώτατο Δικαστήριο της Αριζόνας.

Το γεγονός πως ο νόμος αυτός χαρακτηρίστηκε εφαρμοστέος αναζωπύρωσε την πολεμική για το ζήτημα στις ΗΠΑ, καταδικάστηκε σε υψηλούς τόνους από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ενώ επικρίθηκε επίσης, πιο συγκρατημένα, από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ετυμηγορία ακολούθησε την απόφαση του ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ με την οποία αναιρέθηκε, τον Ιούνιο του 2022, η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση κι αφέθηκε στις πολιτείες η διακριτική ευχέρεια να νομοθετήσουν για το ζήτημα.

Έκτοτε, περίπου είκοσι πολιτείες απαγόρευσαν εντελώς ή επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς στην άμβλωση.

Πρωτοβουλία πολιτών για τη συγκέντρωση υπογραφών προκειμένου να ζητηθεί να διεξαχθεί δημοψήφισμα ώστε το δικαίωμα στην άμβλωση να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα της Αριζόνας ανακοίνωσε πως εξασφαλίστηκε ο απαιτούμενος αριθμός. Η δημόσια διαβούλευση αυτή αναμένεται κατά συνέπεια να διεξαχθεί ταυτόχρονα με τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος Μπάιντεν έχει αναγάγει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών σε μείζονα άξονα της εκστρατείας του για να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο, όταν θα αντιμετωπίσει ξανά τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτός ο τελευταίος καυχιέται πως πέτυχε, με τους διορισμούς του στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, την αναίρεση της συνταγματικής κατοχύρωσης της άμβλωσης τον Ιούνιο του 2022, αλλά θα προτιμούσε να μην υποστεί τις εκλογικές συνέπειες που πιθανόν θα συνεπαγόταν η υιοθέτηση υπερβολικά συντηρητικής θέσης για το ζήτημα.

