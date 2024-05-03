Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι χθες Πέμπτη κατέστρεψαν τρία τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS) σε τομέα της Υεμένης ελεγχόμενο από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι.

Κρίθηκε πως «ήγειραν άμεση απειλή» για τις δυνάμεις των ΗΠΑ, του διεθνούς συνασπισμού και εμπορικά πλοία στην περιοχή, εξήγησε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι υεμενίτες αντάρτες, μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης», χαλαρής συμμαχίας προσκείμενης στο Ιράν, εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πλοίων κυρίως στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες οδούς μείζονος σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Αρχικά έβαζαν στο στόχαστρο πλοία κατ’ αυτούς συνδεόμενα με το Ισραήλ —πλέον θεωρούν επίσης στόχους πλοία συμμάχων του, πάνω απ’ όλα των ΗΠΑ και της Βρετανίας—, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που βομβαρδίζεται και πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό από την 7η Οκτωβρίου.

