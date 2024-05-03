Τέλος η εμπειρία του Αγίου Δομινίκου για τον Θοδωρή. Ο παίκτης μπήκε στο Survivor λίγο μετά τη γέννηση της κόρης του και παρέμεινε σε αυτό για 12 εβδομάδες. Πρόκειται για τον παίκτη με τα μεγαλύτερα σκαμπανευάσματα, καθώς ενώ την πρώτη εβδομάδα που μπορούσε να ψηφιστεί, ψηφίστηκε μη έχοντας προσφέρει πόντους, λίγο καιρό μετά ήταν από τους πολυτιμότερους της ομάδας του κερδίζοντας παίκτες όπως ο Φάνης. Τώρα όμως ήταν και πάλι σε "κακό φεγγάρι".



Αφού ηττήθηκε αρχικά από τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους, στη συνέχεια έμελλε να μείνει εκτός παιχνιδιού από τη φίλη του, Αναστασία Τσέρου.





Πριν αποχωρήσει ο παίκτης ρωτήθηκε ποιον θα ήθελε να δει νικητή του Survivor και απάντησε με βεβαιότητα ότι αυτός θα είναι ο Φάνης Μπολέτσης.





Πηγή: skai.gr

