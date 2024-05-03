Ερυθρόλευκη ραψωδία βγαλμένη από τα μεγαλύτερα όνειρα των οπαδών του! Με συγκλονιστική εμφάνιση και τους κομάντος του στρατηγού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να καταθέτουν και την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο του «Βίλα Παρκ», ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ Ολυμπιακός επικράτησε με το εμφατικό 4-2 της Άστον Βίλα!

ΕΠΟΣ από τους Πειραιώτες, το οποίο δεν έχει προηγούμενο, έγραψαν ιστορία στην Αγγλία και πήραν την πρώτη τους νίκη σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, βλέποντας τον τελικό του Conference League στην «OPAP Arena» να είναι ολοένα και πιο κοντά!

Μάγκικο κοουτσάρισμα του Βάσκου τεχνικού που έκανε ματ στον Ουνάι Έμερι, του πήρε την ταυτότητα και οι 2500 χιλιάδες οπαδού του που βρέθηκαν στο Μπέρμιγχαμ έζησαν την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στιγμή του συλλόγου μέχρι την επόμενη!

Αδιανόητη εμφάνιση του Ελ Κααμπί με χατ-τρικ, συνεχίζοντας την παράδοση των… ερυθρόλευκων Μαροκινών μέσα στην Αγγλία, ενώ ο Έσε έβαλε το κερασάκι στην τούρτα. Η Άστον Βίλα είχε επιστρέψει και ισοφαρίσει προσωρινά σε 2-2 με Γουότκινς και Ντιαμπί, όμως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αποφασισμένοι για να γράψουν ακόμη μία χρυσή σελίδα στην πλούσια ιστορία τους!

Σε μία εβδομάδα η ρεβάνς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», εκεί όπου θα παιχτεί το… δεύτερο ημίχρονο στα ημιτελικά, αλλά ασφαλώς οι Πειραιώτες έχουν μεγάλο προβάδισμα για να πάνε στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας!

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-4-1-1 κατέβασε την Άστον Βίλα ο Ουνάι Έμερι. Ο Όλσεν στην εστία και οι Κας, Λανγκλέ, Κόνσα, Ντίνιε στην τετράδα της άμυνας. Ντόουγκλας Λουίς, ΜακΓκίν στα χαφ, στα πλάγια οι Ρότζερς, Ντιαμπί και ο Μπέιλι σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Γουότκινς.

Με το κλασικό 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης και οι Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα στην αμυντική γραμμή. Ιμπόρα, Έσε τα δύο «εξάρια», ο Τσικίνιο στο «10» και οι Φορτούνης, Ποντένσε στα εξτρέμ. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Ελ Κααμπί.

Το ματς

Με διάθεση να πιέσει ψηλά και να κλέψει μπάλες δημιουργώντας φάσεις μπήκε ο Ολυμπιακός, με τον Ιμπόρα μόλις στο 3ο λεπτό να βλέπει τον Όλσεν να βγάζει εντυπωσιακά την κεφαλιά του, σε μια φάση που σηκώθηκε λανθασμένα το σημαιάκι του επόπτη για οφσάιντ. Η Άστον Βίλα αντέδρασε, άγγιξε το γκολ στο 6’ αλλά ο Τζολάκης έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Ρότζερς, ενώ στα… καπάκια οι Άγγλοι σκόραραν με τον Μπέιλι αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε καθώς είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ στον Ιμπόρα.

Ο Ολυμπιακός έβγαζε στο χορτάρι ένταση, το πρέσινγκ ήταν συντονισμένο και χτύπησε δις σε μικρό διάστημα! Στο 16’, λοιπόν, ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ μετά το υπέροχο τακουνάκι του Τσικίνιο, σκόραρε με άψογο πλασέ αλλά είδε το σημαιάκι να σηκώνεται για οφσάιντ. Ένα λεπτό αργότερα και μετά την εξέταση του VAR, το γκολ μέτρησε για το 1-0 των «ερυθρόλευκων». Το προβάδισμα των Πειραιωτών έφερε μια σύγχυση στους Άγγλους, οι οποίοι έδειχναν να χάνουν το μυαλό τους και είδαν τον Μαροκινό να χτυπάει ξανά στο 29’. Μετά από κλέψιμο του Ρέτσου στον άξονα, ο Φορτούνης έπαιξε κάθετα, ο Τσικίνιο πάτησε για τον Ποντένσε και αυτός με εκπληκτική τσιμπητή μπαλιά έβγαλε τον Ελ Κααμπί απέναντι στον Όλσεν, με τον έμπειρο στράικερ να μην αστοχεί για το 2-0 μέσα σε πλήρη… έκσταση σε ερυθρόλευκο πάγκο και κερκίδα.

Το παιχνίδι κυλούσε ιδανικά για τους «ερυθρόλευκους», με τον Μεντιλίμπαρ να βλέπει λίγο μετά το μισάωρο τον Ορτέγκα να έχει πρόβλημα τραυματισμού, αλλά να συνεχίζει. Στο 39ο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε νέα τελική, όταν σε υπέροχη κόντρα ο Φορτούνης ήταν ο τελικός αποδέκτης αλλά το τελείωμά του πέρασε λίγο άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα ο Μπέιλι έπεσε πάνω στον Ορτέγκα ζητώντας πέναλτι, αλλά ο Γκίντα έδιωξε να συνεχιστεί το ματς και τελικά το… σημάδι που έβαλε στον Αργεντινό μπακ, έφερε τη μείωση του σκορ, αφού δεν μπορούσε να ακολουθήσει και ο Γουότκινς με τρομερό τελείωμα στην απέναντι γωνία εκτέλεσε τον Τζολάκη (1-2).

Ο κόσμος μπήκε στην εξίσωση στο δεύτερο μέρος, αφού η Άστον Βίλα ήταν ξανά στο παιχνίδι και στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος. Ο Ορτέγκα αποχώρησε και ο Ρίτσαρντς πήρε τη θέση του, με τους γηπεδούχους να μπαίνουν με ορμή στο δεύτερο 45λεπτο και έφτασαν στην ισοφάριση στο 52ο λεπτό με ένα ακόμη «κρύο» γκολ. Μετά από υπέροχη αλλαγή παιχνιδιού, ο Μπέιλι είδε το underlap του Ντιαμπί, ο οποίος έξυπνα εκτέλεσε τον Τζολάκη στην κλειστή γωνία για το 2-2, με τον Έλληνα ρέφερι να μην περιμένει αυτό το τελείωμα αλλά και να φέρει μικρή ευθύνη. Το γκολ αυτό, όμως, δεν έδειξε να πτοεί τους Πειραιώτες, οι οποίοι στην επόμενη κατεβασιά τους κέρδισαν πέναλτι, όταν ο προωθημένος Ρέτσος έκανε την κεφαλιά και ο Λουίς σαν… τερματοφύλακας έδιωξε την μπάλα. Ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε τον Όλσεν στην αντίθετη γωνία για το 3-2 και το χατ-τρικ του Μαροκινού!

Το παιχνίδι είχε γίνει ροντέο, ο Ολυμπιακός έπαιζε στον ρυθμό των Άγγλων και κατάφερνε να ανταποκριθεί στο έπακρο. Έδειχνε πως μπορεί με τα διαρκή κλεψίματα στον άξονα να απειλήσει και να βρει νέες στιγμές, όπως και έγινε. Με τρόπο «κρύο», απαντώντας στα δύο γκολ των γηπεδούχων και πάγωσε για τα καλά το «Βίλα Παρκ». Ήταν το 67ο λεπτό όταν ο Ποντένσε πήγε στο ένας με έναν με τον Κας και έσπασε στον Έσε, ο οποίος δοκίμασε τα πόδια του και είδε την μπάλα πρώτα να βρίσκει στον Κόνσα, στη συνέχεια να αλλάζει πορεία και να καταλήγει στα δίχτυα του Όλσεν για το 4-2 μέσα σε… πανζουριλσμό από τους 2500 και πλέον οπαδούς του που δεν πίστευαν σε αυτά που έβλεπαν.

Το κοινό της Βίλα κοίταζε αποσβολωμένο τα όσα έβλεπε να κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο χορτάρι του «Βίλα Παρκ», με τον Έμερι να ρίχνει τον έναν επιθετικογενή παίκτη μετά τον άλλον στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός δεν μάσησε, βρήκε νέα μεγάλη φάση για να σκοράρει αλλά ο Όλσεν έβγαλε την τρομερή ρουκέτα του Τσικίνιο και οι γηπεδούχοι στο 81ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι σε άτσαλο μαρκάρισμα του Κάρμο στον Ντουράν. Ο… Θεός του ποδοσφαίρου ήταν όμως με τους Πειραιώτες, με τον Λουίς να βλέπει την εκτέλεσή του να χτυπά στο αριστερό δοκάρι και να καταλήγει άουτ με το 4-2 να παραμένει!

Τα λεπτά περνούσαν, οι Άγγλοι έμοιαζαν εγκλωβισμένοι και δεν κατάφεραν ποτέ ως το φινάλε να μετουσιώσουν σε ένα γκολ που θα τους έβαζε γερά στο κόλπο της πρόκρισης την υψηλή κατοχή της μπάλας που είχαν, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να γίνονται ένα με τον κόσμο τραγουδώντας για το… ευρωπαϊκό!

MVP: Συγκλονιστικός ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος με το χατ-τρικ που έκανε οδήγησε τον Ολυμπιακό από το χέρι σε αδιανόητη νίκη μέσα στο «Βίλα Παρκ» και του έχει δώσει τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Conference League!

Η σφυρίχτρα: Ο Μάρκο Γκίντα έκανε ρεσιτάλ διαιτησίας. Σωστά δεν δίνει πέναλτι στους γηπεδούχους στο φινάλε του πρώτου μέρους στο πέσιμο του Μπέιλι, όπως και πολύ σωστά δείχνει άσπρη βούλα δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο, μία για τους «ερυθρόλευκους» και μία για τους Άγγλους.

