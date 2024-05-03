Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί τραυμάτισαν οκτώ σύρους στρατιωτικούς κοντά στη Δαμασκό, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Συρίας σήμερα.

Χθες Πέμπτη αργά το βράδυ, «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα από την κατεύθυνση του συριακού κατεχόμενου (σ.σ. υψιπέδου του) Γκολάν, στοχοποιώντας εγκατάσταση κοντά στη Δαμασκό (...) τραυματίζοντας οκτώ στρατιώτες», ανέφερε το υπουργείο.

Το Ισραήλ πολύ σπάνια σχολιάζει δημόσια τους βομβαρδισμούς που εξαπολύει στη Συρία κατά περίπτωση. Διαμηνύει ωστόσο συχνά πως δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του, να μεγεθύνει περαιτέρω την παρουσία του στην επικράτεια της Συρίας, με την οποία γειτνιάζει.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ανέφερε πως το Ισραήλ έπληξε κρατικό κτίριο σε περιοχή στα όρια της Δαμασκού, που χρησιμοποιεί η λιβανική Χεζμπολά από το 2014.

Αντίθετα, πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις συριακές δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε ότι η τοποθεσία που βομβαρδίστηκε βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την περιοχή του χώρου λατρείας Σαγέντα Ζαϊνάμπ, όπου έχουν εγκαταστάσεις δυνάμεις της λιβανικής παράταξης Χεζμπολά και του Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι το κτίριο που χτυπήθηκε δεν βρίσκεται στα χέρια ούτε της Χεζμπολά, ούτε των Ιρανών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη Συρία, στη συντριπτική πλειονότητά τους από αέρος, μετά το ξέσπασμα το 2011 του πολέμου στη χώρα αυτή, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως εγκαταστάσεις ή δυνάμεις οργανώσεων που πρόσκεινται στο Ιράν, ή του συριακού στρατού.

Οι επιχειρήσεις αυτής της φύσης κλιμακώθηκαν μετά το ξέσπασμα την 7η Οκτωβρίου του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Τη 19η Απριλίου, εξαπολύθηκαν ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσης του συριακού στρατού στο νότιο τμήμα της συριακής επικράτειας.

Τη 13η Απριλίου, το Ιράν προχώρησε σε —άνευ προηγουμένου— απευθείας επίθεση εναντίον του Ισραήλ, με πάνω από 350 drones, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, που καταρρίφθηκαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, από το Ισραήλ με τη βοήθεια των ΗΠΑ και άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιορδανίας.

Η Τεχεράνη έκανε λόγο για «νόμιμη άμυνα» μετά την πολύνεκρη επίθεση την οποία απέδωσε στο Ισραήλ και η οποία κατέστρεψε το προξενείο της στη Δαμασκό την 1η Απριλίου.

Ο εξαιρετικά περίπλοκος πόλεμος στη Συρία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε πρόσφυγες και βίαια εκτοπισμένους από τον Μάρτιο του 2011.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

