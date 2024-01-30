Την αύξηση ως 10.000 ευρώ στην πρώτη αρωγή στους αγρότες της Θεσσαλίας για τις ζημιές στον εξοπλισμό από την κακοκαιρία Daniel ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Τα χρήματα θα καταβληθούν άμεσα και θα ικανοποιήσουν το σχετικό αίτημα των αγροτών, που διαμαρτύρονται και για έλλειψη ρευστότητας.

«Με την πρόσθετη αρωγή στους αγρότες θα λύσουμε το θέμα της ρευστότητας» δήλωσε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα – ενόψει και της Agrotica το Σαββατοκύριακο και τα μπλόκα των αγροτών που πυκνώνουν – ο κος Μαρινάκης δήλωσε: « δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο σημείο να κλείσουν οι εθνικές οδοί».

Όπως τόνισε, και με τις χθεσινές εξαγγελίες του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεώδορου Σκυλακάκη, για αναστολή πληρωμών στο ρεύμα για δύο χρόνια, ικανοποιούνται δύο από τα βασικά αιτήματα των αγροτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση ακούει τα σοβαρά αιτήματα των αγροτών αλλά δεν θα αφήσει να θιχτούν από τις κινητοποιήσεις τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του συνόλου των πολιτών.



Πηγή: skai.gr

