Λιθουανία: Να αναπτυχθούν πυρηνικά όπλα στην Πολωνία

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα ανέφερε σήμερα ότι υποστηρίζει την ιδέα που διατύπωσε ο Πολωνός ομόλογός του Αντρζέι Ντούντα να δει την ανάπτυξη πυρηνικών πυραύλων του ΝΑΤΟ στη χώρα του ως μέσο αποτροπής για τη Ρωσία.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν θέματα ασφαλείας όταν συναντήθηκαν για να παρακολουθήσουν τις στρατιωτικές ασκήσεις της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας μέσα στον "Διάδρομο Σουβάλκι", μια λωρίδα γης 65 χλμ. που χωρίζει στην ένωση μεταξύ της Πολωνίας και της Λιθουανίας, τη Λευκορωσία σύμμαχο της Μόσχας και τον ρωσικό θύλακα του βαριά εξοπλισμένου στρατιωτικά Καλίνινγκραντ.

"Η ιδέα της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων δεν είναι πολεμοχαρής, ούτε απειλητική για τη Ρωσία, είναι ένα στοιχείο αποτροπής", δήλωσε ο Λιθουανός πρόεδρος ενώπιον των δημοσιογράφων.

Ο Πολωνός ομόλογός του, ο συντηρητικός Αντρζέι Ντούντα, πρότεινε αυτή την εβδομάδα την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων του ΝΑΤΟ στο έδαφος της χώρας του προκειμένου να αντιμετωπίσει τους πυραύλους που έχει αναπτύξει η Ρωσία στο Καλίνινγκραντ και στη Λευκορωσία, μια ιδέα που δεν υποστήριξε η φιλελεύθερη κυβέρνηση της χώρας αλλά που προκάλεσε την οργή της Μόσχας.

Ο Ντούντα υπεραμύνθηκε ωστόσο εκ νέου της ιδέας αυτής σήμερα.

"Το σύνολο του εδάφους του ΝΑΤΟ, όπως το καταλαβαίνουμε, πρέπει να προστατεύεται κατάλληλα και επαρκώς, και είναι επομένως πολύ λογικό ένας πυρηνικός μηχανισμός να μπορεί να αναπτυχθεί εκ νέου προς την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ", δήλωσε.

"Ως μια από τις χώρες αυτές, δηλώσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε αυτά τα όπλα", πρόσθεσε.

Οι δύο πρόεδροι έκαναν τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών ασκήσεων στις οποίες μετέχουν 1.500 στρατιώτες του ΝΑΤΟ για να δοκιμάσουν διάφορα σενάρια άμυνας στον Διάδρομο Σουβάλκι, ο οποίος θεωρείται ως το αδύναμο σημείο της Συμμαχίας στην περιοχή αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.