Στο Βουκουρέστι για το συνέδριο του ΕΛΚ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο Βουκουρέστι μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στις εργασίες του διήμερου συνεδρίου, σήμερα και αύριο, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων και οι επικεφαλής κεντροδεξιών κομμάτων που υπηρετούν ως αξιωματική αντιπολίτευση αναμένεται να επικυρώσουν την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκ μέρους του ΕΛΚ για δεύτερη θητεία στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συζητήσουν το μανιφέστο του κόμματος ενόψει των ευρωεκλογών, οι οποίες θα διεξαχθούν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 6 και 9 Ιουνίου.

Οι ηγέτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για προκλήσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα, το αυξημένο κόστος ζωής, η δράση λαϊκίστικων δυνάμεων και ο εξτρεμισμός.

Από το κυβερνών κόμμα σημειώνουν ότι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά διαδραματίζουν βαρύνοντα ρόλο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Επισημαίνουν ότι η ΝΔ επικράτησε στις περσινές εκλογές αυξάνοντας τα ποσοστά της σε σχέση με τις κάλπες του 2019, έχοντας αναδειχθεί πλέον σε ένα από τα σημαντικότερα κεντροδεξιά κόμματα στη Γηραιά Ήπειρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαταλέγεται στους επιφανέστερους ηγέτες στις τάξεις του ΕΛΚ, κάτι που αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι η ομιλία του στο συνέδριο είναι η τελευταία προγραμματισμένη τοποθέτηση ηγέτη πριν λάβουν τον λόγο για να δρομολογήσουν το κλείσιμο των εργασιών ο πρόεδρος της οικοδέσποινας Ρουμανίας και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά την παραμονή του στο Βουκουρέστι ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Γερουσίας της Ρουμανίας.

Η αποστολή υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα αποτελείται από τον βουλευτή Σερρών και Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα έχει χρέη συντονιστή, την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, τον υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου, τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τη Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, τον Γενικό Διευθυντή του κόμματος Γιάννη Σμυρλή κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

