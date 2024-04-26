"Η Νέα Δημοκρατία πάντα έχει πρώτη προτεραιότητα την κάλπη και αυτό που τους ενδιαφέρει κάθε φορά, είναι η κάλπη" τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από την Πρέβεζα, πριν από λίγο, σε ανοιχτή συγκέντρωση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, εξαπολύοντας επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις κυβερνητικές πολιτικές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ομιλία του με τιμητικές αναφορές στους "αείμνηστους, Ανδρέα Παπανδρέου και Γιώργο Γεννηματά, αλλά και στον Παρασκευά Αυγερινό, αρχιτέκτονες και εμπνευστές του μεγαλύτερου δώρου στον ελληνικό λαό, του Εθνικού Συστήματος Υγείας" , ενώ τόνισε πως στο ΠΑΣΟΚ "δεν έχουμε απλά μία ιστορία, έχουμε και μία συγκεκριμένη προσφορά, πολλές από τις ιδέες μας, τις αξίες μας, έγιναν πράξη και είναι ακόμα και σήμερα ορατές σε όλη την Ελλάδα".

"Για να κλείσει επιτέλους αυτή η εποχή της αλαζονείας", όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και με γνώμονα τη μακρά ιστορική πορεία, ερχόμαστε να ζητήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού γιατί στις επόμενες εθνικές εκλογές πρέπει να έχει δύο επιλογές και η πρώτη κυρίαρχη επιλογή θα πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως η Ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της πλημμυρίδας των ευρωπαϊκών πόρων, τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι αυτά που δημιουργούν σήμερα τις συνθήκες και νιώθουν πάρα πολλοί πολίτες ότι η οικονομία πάει καλύτερα και συνέχισε:

"Όταν όμως, τελειώσουν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, τι θα χει μείνει, θα χει μείνει κάτι στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας, θα έχει μείνει κάτι στις υποδομές της Παιδείας, θα χει μείνει κάτι σε σχέση με τις ανισότητες, θα έχει μείνει κάτι για το δημογραφικό;

Ο ελληνικός λαός, όπως ανέφερε, έδωσε ένα μεγάλο ποσοστό 41% στη ΝΔ, όμως αυτόν τον ένα χρόνο μετά την εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήρθε αντιμέτωπος με μεγάλες καταστροφές στην Θεσσαλία και τον Έβρο γιατί δεν υπήρχε σχεδιασμός αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω της Κλιματικής αλλαγής, αλλά και με την ακρίβεια και τα ολιγοπώλια "στα τρόφιμα, την ενέργεια, την υγεία, τις Τράπεζες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνοδευόταν από υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, το μεσημέρι επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

