Εξαιρετικά αισιόδοξος ότι θα καταφέρει η Ελλάδα να κάνει οικοσύστημα αμυντικών βιομηχανιών, «οι οποίες να μπορέσουν να παράξουν καινοτόμα προϊόντα που να καλύψουν υπαρκτές και καταγεγραμμένες ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Οικονομικό Ταχυδρόμο στην έκθεση BEYOND 2024, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε, θα δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, το οποίο θα πάρει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και θα τις προκηρύξει σε αυτό το οικοσύστημα. Προτεραιότητα, επισήμανε, θα δοθεί στη δημιουργία δύο θόλων, ενός αντιαεροπορικού και ενός anti-drone θόλου, για τους οποίους έχει δεσμευθεί το ποσό των 2 δισ. ευρώ.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το αμυντικό μας οικοσύστημα προσφέρει στο ΑΕΠ το αμελητέο, όπως το χαρακτήρισε, 0,74%, και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα αγοράζει εξοπλισμό από το εξωτερικό «για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας, την εδαφική μας ακεραιότητα, και για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε τουλάχιστον σε μια φάση που να μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του περιβάλλοντός μας»

«Όπως ξέρετε, η Ελλάδα - λέω πάντα - δεν είναι Λουξεμβούργο, δεν είναι όλοι φίλοι μας, δίπλα δεν μας ρίχνουν γαρύφαλλα. Κοιτάτε το ναυπηγικό πρόγραμμα, παραδείγματος χάρη, της γειτονικής μας Τουρκίας. Κοιτάξτε το πρόγραμμα drone της γειτονικής μας Τουρκίας. Εμείς απέναντι σε αυτά πρέπει να έχουμε μια έλλογη απάντηση. Δεν λέω να μπούμε σε έναν διαγκωνισμό ποιος θα είναι πρώτος. Εμείς να αμυνθούμε θέλουμε, αλλά να μπορούμε να έχουμε μια δυνατότητα αποτροπής», είπε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Δένδιας είπε ότι βρέθηκαν στην ΕΑΒ τεχνολογίες και δυνατότητες που αν εξελιχθούν θα μας εκπλήξουν όλους, αλλά πρόσθεσε ότι υπήρξε πλήρης έλλειψη σύνδεσης με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και το αμυντικό οικοσύστημα.

Χαρακτήρισε τεράστια ευκαιρία το πρόγραμμα Constellation, το οποίο συν-σχεδιάζουμε με τις ΗΠΑ, που προβλέπει παραγωγή φρεγατών στα ελληνικά ναυπηγεία και service στα βαπόρια της Μεσογείου, της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού. «Άρα, μιλάμε για μια δουλειά που θα τραβήξει στα ναυπηγεία μας 60-70 χρόνια», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς, τέλος, σχετικά με την Κεντρική Μακεδονία, για την οποία τον όρισε συντονιστή ο πρωθυπουργός, υπογράμμισε ότι «υπάρχει ένα ρεύμα λαϊκισμού, το οποίο κυρίως έρχεται από τα δεξιά, και το οποίο απειλεί όλα τα κόμματα τα οποία ακολουθούν τον δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

«Εμείς πρέπει να δώσουμε εδώ μια μάχη να ανατρέψουμε αυτό που δημοσκοπικά, δεν έχει έννοια να σας το πω, αλλά έχω δει τις μετρήσεις, τις έχετε δει κι εσείς, πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο. Δεν θα ήμουνα εδώ αλλιώς. Λοιπόν, εγώ ελπίζω, ελπίζω πάντα στη δύναμη του επιχειρήματος. Καταλαβαίνω ότι ξεκινάμε από ένα σημείο που δεν είναι το καλύτερο, έχουμε όμως και θετικά. Είδα τον Περιφερειάρχη πριν, έναν Περιφερειάρχη του 70%. Έχουμε δυνάμεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα τα πάμε καλά. Αλλά θέλει προσπάθεια», υπογράμμισε.

