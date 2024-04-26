Ανάρτηση Ανδρουλάκη για το χρυσό του Πετρούνια στους κρίκους

Ανάρτηση στο Χ, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους κρίκους από τον Λευτέρη Πετρούνια, έκανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κος Ανδρουλάκης ευχαρίστησε τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του τίτλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλήμα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Ρίμινι, σχολιάζοντας πως είναι η 7η φορά που φέρνει τη χώρα στην κορυφή της Ευρώπης.

«Ευχαριστούμε Λευτέρη Πετρούνια! 7η φορά που σηκώνεις τη σημαία μας στην κορυφή της Ευρώπης!», έγραψε χαρακτηριστικά ο κος Ανδρουλάκης.

Ευχαριστούμε Λευτέρη Πετρούνια! 7η φορά που σηκώνεις τη σημαία μας στην κορυφή της Ευρώπης! 🥇🇬🇷 — Nikos Androulakis (@androulakisnick) April 26, 2024

Πηγή: skai.gr

