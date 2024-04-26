Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Έβδομη φορά που σηκώνεις τη σημαία μας στην κορυφή της Ευρώπης»- Ανάρτηση Ανδρουλάκη για το χρυσό του Πετρούνια

«Ευχαριστούμε Λευτέρη Πετρούνια! 7η φορά που σηκώνεις τη σημαία μας στην κορυφή της Ευρώπης!», έγραψε χαρακτηριστικά ο κος Ανδρουλάκης.

Ανάρτηση Ανδρουλάκη για το χρυσό του Πετρούνια στους κρίκους

Ανάρτηση στο Χ, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους κρίκους από τον Λευτέρη Πετρούνια, έκανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κος Ανδρουλάκης ευχαρίστησε τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του τίτλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλήμα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Ρίμινι, σχολιάζοντας πως είναι η 7η φορά που φέρνει τη χώρα στην κορυφή της Ευρώπης.

«Ευχαριστούμε Λευτέρη Πετρούνια! 7η φορά που σηκώνεις τη σημαία μας στην κορυφή της Ευρώπης!», έγραψε χαρακτηριστικά ο κος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ανδρουλάκης Πετρούνιας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark