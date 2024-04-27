Μια δικομματική ομάδα βουλευτών με επικεφαλής τους Κρις Πάπας, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Ντίνα Τίτους, Μπραντ Σνέιντερ, και Γκρέις Μενγκ, κάλεσε μέσω επιστολής τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν να παρέμβει προκειμένου να μην αποπλεύσει από την Τουρκία νηοπομπή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Freedom Flotilla Coalition) που έχει ως φερόμενο στόχο να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, σπάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

Η κίνηση των βουλευτών έρχεται εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων και ανησυχιών σχετικά με την επιβολή εμπορικών κυρώσεων από την Τουρκία στο Ισραήλ. Στην επιστολή τους προς τον 'Αντονι Μπλίνκεν, οι νομοθέτες τόνισαν την υποστήριξή τους στους υπάρχοντες μηχανισμούς αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, εστίασαν στο γεγονός ότι οι διοργανωτές της νηοπομπής αρνούνται να επιτρέψουν την ισραηλινή επιθεώρηση του φορτίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση βρίσκεται υπό την μερική καθοδήγηση του Τουρκικού Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Αρωγής, μιας οργάνωσης που έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση και οικονομικές διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Με αυτό το δεδομένο, υποστηρίζουν ότι εγείρονται αμφιβολίες για την αληθινή ανθρωπιστική φύση αυτής της αποστολής.

Ειδικότερα, οι νομοθέτες εκφράζουν τον φόβο ότι ο στολίσκος θα μπορούσε να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, να πυροδοτήσει τις περιφερειακές εντάσεις και να υπονομεύσει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Με αυτό το σκεπτικό, επαναβεβαίωσαν την υποστήριξή τους προς το Ισραήλ και την αδιάλειπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ωστόσο, αντιτάχθηκαν σε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να εμποδίσει την αποτελεσματική παροχή βοήθειας ή να κλιμακώσει τη σύγκρουση.

Όσον αφορά τη συμβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι βουλευτές υπογράμμισαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την κατασκευή πλωτής προβλήτας ανοιχτά της Γάζας στο πλαίσιο της κυπριακής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου. Υπό αυτό το πρίσμα, επαίνεσαν την διεθνή συνεργασία που διασφαλίζει ότι η βοήθεια που θα φτάνει προς τους Παλαιστίνιους δεν θα περιλαμβάνει ενισχύσεις για τη Χαμάς.

Τέλος, η επιστολή έλαβε την υποστήριξη διαφόρων οργανισμών, όπως του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου (AHI), της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής (AJC) και του «FDD Action».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

