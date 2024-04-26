Άστεγοι χωρίς μέλλον στη Γάζα

Πολλά τμήματα στα παλαιστινιακά εδάφη, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις, μετά από έξι μήνες πολέμου δεν μπορούν πλέον να κατοικηθούν. Οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν τα υπάρχοντά τους κάτω από τα ερείπια. H Αμπλά Φαράγ Αλά πέρασε πολλές ώρες στα ερείπια του σπιτιού της στη Λωρίδα της Γάζας ψάχνοντας να βρει κάποια πράγματά της. «Κατάφερα να βρω κάποιες φωτογραφίες και αναμνηστικά που δεν κάηκαν», λέει η Παλαιστίνια στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το σπίτι της στην προσφυγική συνοικία Νουσεϊράτ δέχθηκε επίθεση πριν από δύο εβδομάδες και καταστράφηκε ολοσχερώς από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.



Εκτός όμως από κάποια αναμνηστικά, κάποια ρούχα και ένα ντουλάπι τα υπόλοιπα υπάρχοντα καταστράφηκαν. «Δεν ξέρω γιατί βομβαρδίστηκε το σπίτι μου», λέει, μια και το σπίτι της δεν είχε καμία σχέση με στρατιωτικούς στόχους. Επειδή φοβόταν όμως ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συνέβαινε, είχε μετακομίσει με συγγενείς της σε μια κοντινή παραλία και έμεναν σε μια σκηνή. Όταν ο ισραηλινός στρατός εγκατέλειψε τη γειτονιά τους μετά από την επιχείρηση, η οικογένεια επέστρεψε και σοκαρίστηκε με την έκταση της καταστροφής.

Η ανοικοδόμηση θα διαρκούσε δεκαετίες

Μετά από περισσότερους από έξι μήνες πολέμου, μεγάλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμα.Σύμφωνα με ειδικούς, μια ανασυγκρότηση θα μπορούσε να διαρκέσει δεκαετίες. Εξαιτίας της μεγάλης καταστροφής πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν πια να βρουν το σπίτι τους ενώ μεγάλα τμήματα της πυκνοκατοικημένης Λωρίδας της Γάζας δεν είναι πλέον κατοικήσιμα. Το Ισραήλ τονίζει επανειλημμένα ότι δεν επιτίθεται σε πολιτικούς στόχους αλλά μόνο σε αυτούς που χρησιμοποιούνται από ενόπλους.



Σύμφωνα με την οργάνωση Decentralized Damage Mapping Group από την αρχή του πολέμου τον περασμένο Οκτώβριο, περισσότερα από τα μισά κτήρια στη Λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί. Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Δορυφορικό Κέντρο του ΟΗΕ είχαν καταστραφεί πάνω από 31.000 κτίρια. Επιπλέον, 17.000 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και σχεδόν 41.000 υπέστησαν ελαφρές ζημιές. Αυτό αντιστοιχεί στο 35% όλων των κτηρίων ή 121.400 συνολικά. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό οι στόχοι του είναι μόνο στρατιωτικοί και όχι πολιτικοί. Η Χαμάς αλλά και άλλες εξτρεμιστικές οργανώσεις χρησιμοποιούσαν κτίρια κατοικιών, κλινικές, σχολεία και τζαμιά για τους σκοπούς τους, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ εκτιμά πως η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είχε αποδεχθεί την καταστροφή και πολλούς νεκρούς αμάχους με στόχο να κερδίσει τη διεθνή συμπάθεια και ταυτόχρονα να ασκήσει κριτική στο Ισραήλ.

Χωρίς ελπίδα για το μέλλον

«Έχουμε μείνει άστεγοι χωρίς μέλλον», λέει ο Σαλάχ Καντί από την πόλη Χαν Γιούνις, μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την έκταση της καταστροφής», λέει ο πατέρας των πέντε παιδιών. Η πόλη Χαν Γιούνις θεωρείται προπύργιο της ισλαμιστικής Χαμάς.



Από το διώροφο σπίτι όπου έμενε η οικογένειά του δεν έχει μείνει πια τίποτα μετά τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού. «Κατέστρεψαν τα πάντα εδώ. Τα σπίτια μας, τις ζωές μας, τα όνειρά μας», λέει ο 42χρονος με δάκρυα στα μάτια.



Εξαιτίας των εκτεταμένων καταστροφών και των χιλιάδων άμαχων νεκρών, το Ισραήλ βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο στόχαστρο της κριτικής. Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου όταν η Χαμάς σκότωσε 1.200 ανθρώπους και πήρε 250 ομήρους. Το Ισραήλ απάντησε με πολύ μεγάλη σφοδρότητα και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και οι υλικές ζημιές είναι ανυπολόγιστες.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

