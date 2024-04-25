Εύα Καϊλή στην Corriere Dela Serra: Το κόμμα μου και η ΕΕ δεν με υπερασπίστηκαν

Tην πεποίθηση πώς τόσο η παράταξή της, όσο και η ΕΕ δεν την υπερασπίστηκαν εξέφρασε μιλώντας στην Corriere Dela Serra η Εύα Καϊλή, η οποία καθώς δε θα είναι ξανά υποψήφια στις ευρωεκλογές, μετά τη λήξη της θητείας της στο Ευρωκοινοβούλιο θα μετακομίσει κατά πάσα πιθανότητα στην Ιταλία.

«Ήλπιζα ότι οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούσαν να δουν την αλήθεια πριν ψηφίσουν τον Ιούνιο, αλλά η απαγόρευση να μιλάω γι' αυτήν την υπόθεση καθιστά αδύνατο για μένα να είμαι ακόμη και υποψήφια», είπε.

«Μάλλον θα μετακομίσω στην Ιταλία» ανέφερε χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας πως αυτό δε θα γίνει λόγω Φραντζέσκο Τζόρτζι αλλά «επειδή είναι μια χώρα που θεωρώ σπίτι για διάφορους λόγους» καθώς, όπως περιέγραψε εκτός των άλλων, εκεί υπάρχει η όμορφη λέξη «garantismo» που εκτιμά πως πρέπει να μεταφραστεί σε όλη την Ευρώπη.

Εξάλλου, παρατήρησε, «στην Ιταλία υπάρχουν ορισμένα κόμματα που αντιτίθενται σε δίκες με πολιτικά κίνητρα και ζητούν σεβασμό για το ανεξάρτητο από το κόμμα τεκμήριο αθωότητας».

«Η ΕΕ και το κόμμα μου δεν με υπερασπίστηκαν» είπε, τονίζοντας πως βρίσκει τη σιωπή ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξωφρενική για έναν τέτοιο αντισυνταγματικό περιορισμό του δικαιώματός της να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να μιλήσει για όλα όσα έχουν διαρρεύσει και επιβουλεύονται έντεχνα εναντίον της, η Πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα και το κόμμα S&D της υπεράσπισης των θεσμών.

«Προσπάθησαν, προεκλογικά, να κρύψουν την αδυναμία τους να σεβαστούν τις αρχές της Ένωσης και να διαφυλάξουν τις ελευθερίες και τα προνόμια των βουλευτών» είπε συνοψίζοντας πως δημιουργήθηκε ένα επικίνδυνο προηγούμενο που επιτρέπει στη δικαστική εξουσία να ανακατεύεται στην πολιτική, υπονομεύοντας ανεπανόρθωτα την ακεραιότητα του ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου».

Η Εύα Καϊλή ανέφερε πως μελλοντικός της στόχος είναι να αφοσιωθεί στη στήριξη γυναικών και παιδιών, που είναι θύματα των αποτυχιών του συστήματος.

Οσον αφορά στον δικαστικό αγώνα που έχει μπροστά της, υπογραμμίζει ότι έχει μιλήσει στο Βέλγιο για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των βουλευτών και, για την αδικαιολόγητη σύλληψή της και τη μεροληψία του ανακριτή και έχει επισημάνει την απαγόρευση που της επεβλήθη, να μιλάει στον Τύπο, «που είναι μια θεμελιώδης ελευθερία».

Τέλος, δήλωσε πως θα στραφεί νομικά ενάντια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που παραβίασε το δικαίωμά της να ακουστεί και να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Πηγή: skai.gr

