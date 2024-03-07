Στη σύνοδο του ΕΛΚ σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στις εργασίες του διήμερου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο Βουκουρέστι.

Σήμερα Πέμπτη, στις 9:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Μαρσέλ Τσολάκου, στην έδρα της ρουμανικής κυβέρνησης.

Στις 12:00 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσει στο συνέδριο του ΕΛΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

