Σε σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Θάνου Πλεύρη – ΝΔ και Παύλου Πολάκη εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για την ακρόαση του προτεινομένου, κ. Παναγιώτη Αθανασίου στη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης, με τον Χανιώτη βουλευτή να επιμένει πως η υπόθεση Novartis ήταν σκευωρία, παρ' ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε την διαχείριση της υπόθεσης το περασμένο Σάββατο, ατυχή.

«Το σκάνδαλο Novartis υπάρχει. Σιωπή Πλεύρη! Γιατί χρημάτισαν πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες στην Ελλάδα για να καθορίσουν τιμές που απλώθηκαν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν το σκάνδαλο Νοβάρτις εδώ ήταν σκευωρία. Και είναι αρχειοθέτηση, όχι αθώωση», υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναφορές του περί "χρηματισμού" πολιτικών προσώπων προκάλεσαν την αντίδραση των βουλευτών της ΝΔ και τον έντονο διάλογο με τον Θάνο Πλεύρη:

Θάνος Πλεύρης - ΝΔ: «Κ. Πολάκη φωνούλα δεν έχουμε να πούμε για το Υπ. Υγείας;»

Παύλος Πολάκης - ΣΥΡΙΖΑ: «Είσαι ο βαρκάρης του Αχέροντα των Υπουργών υγείας της Μεταπολίτευσης. Σιωπή και σεμνά»

Θάνος Πλεύρης - ΝΔ: «Ο αντιεμβολιαστής κ. Πολάκης»

Παύλος Πολάκης - ΣΥΡΙΖΑ: «13χιλιαδες νεκρούς παρέλαβες, 35χιλιάδες παρέδωσες. Σιωπή τότε! Μουρμού!

Θάνος Πλεύρης - ΝΔ: «Αν δεν είχαμε τα εμβόλια θα είχαμε 100 χιλιάδες νεκρούς»

Παύλος Πολάκης - ΣΥΡΙΖΑ: «Σιωπή! Όταν είμαι εγώ μπροστά σιωπή!»

Θάνος Πλεύρης - ΝΔ: «Ο Τσίπρας σε άδειασε!»

Παύλος Πολάκης - ΣΥΡΙΖΑ: «Στον Τσίπρα να τα λες όχι σε εμένα, να σκέφτεσαι τους νεκρούς που άφησες και να μην μιλάς σε εμάς. Χαμηλά το κεφάλι Πλεύρη!»

