Υεμένη: Οι Χούθι ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον βρετανικού τάνκερ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου Andromeda Star, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία.

«Οι ναυτικές μας δυνάμεις (την Παρασκευή) εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον βρετανικού πετρελαιοφόρου πλοίου, του Andromeda Star, στην Ερυθρά Θάλασσα», είπε ο εκπρόσωπος των Χούθι κατά την ενημέρωση που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah. Οι πύραυλοι έπληξαν το τάνκερ, υπογράμμισε.

Παράλληλα, είπε πως την προηγούμενη ημέρα οι Χούθι είχαν καταρρίψει ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 στην περιοχή Σάαντα. «Την Πέμπτη, η αντιαεροπορική μας άμυνα κατάφερε να καταρρίψει ένα αμερικανικό (μη επανδρωμένο αεροσκάφος) MQ-9 στην επαρχία Σάαντα (βόρεια Υεμένη), καθώς εκτελούσε εχθρική αποστολή».

«Επαναλαμβάνουμε ότι θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, μέχρι να σταματήσει η ισραηλινή πολιορκία και οι επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας», κατέληξε ο εκπρόσωπος των Χούθι.

Αναφερόμενη νωρίτερα στην πυραυλική επίθεση εναντίον του τάνκερ, η βρετανική εταιρεία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey είχε διευκρινίσει πως το καθεστώς της ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου δεξαμενόπλοιου έχει αλλάξει και δεν είναι πλέον βρετανικό.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Αρχικά έλεγαν ότι στόχευαν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια διεύρυναν τους στόχους τους, συμπεριλαμβάνοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον των θέσεών τους στη Υεμένη από δυνάμεις των χωρών αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

