Σε δηλώσεις πριν από λίγες ώρες σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι στο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου δεν υπάρχει συγκεκριμένη επίσκεψη του Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς ο Κίρμπι αν η συνάντηση του Ερντογάν με τον Χανίγιε το περασμένο Σάββατο θα είναι θέμα στη συνάντηση με τον Μπάιντεν ή θα θέσει σε κίνδυνο την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, απάντησε: «Δεν υπάρχει τίποτα στο πρόγραμμα για να μιλήσουμε όσον αφορά μια συγκεκριμένη επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν. Οπότε, δεν έχω κανένα σχόλιο επ' αυτού».

Σε ερώτηση σχετικά με «αυτόν που φιλοξενεί τον ηγέτη της Χαμάς» ο Κίρμπι είπε: «Και πάλι, θα αφήσω τον πρόεδρο Ερντογάν να μιλήσει στις συναντήσεις που έχει. Ήμασταν πολύ σαφείς σχετικά με τη θέση μας για τη Χαμάς και ποιοι είναι και τι αντιπροσωπεύουν. Θα το αφήσω έτσι».

Πάντως, το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα αναφέρει ότι η συνάντηση στον Λευκό Οίκο στις 9 Μαΐου θα γίνει.

Το αμερικανικό πρακτορείο σημειώνει ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς κι ενώ Ισραήλ και Ιράν έχουν εξαπολύσει μεταξύ τους επιθέσεις σκορπώντας φόβους ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης ανέφερε πως βρίσκεται σε εξέλιξη ένα διπλωματικό θρίλερ με πολλές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών και σίγουρα το αποτέλεσμα, αν γίνει η συνάντηση θα πρέπει να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.

Πρόσθεσε ότι η διατύπωση του Κίρμπι ήταν πολύ προσεκτική, χωρίς να υπάρχει καταδίκη της συνάντησης του Ερντογάν με τον Χανίγιε και χωρίς ουσιαστικά να αποκλείεται μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ των δύο προέδρων, ωστόσο είναι σαφές ότι η Ουάσινγκτον θέλει να στείλει ένα μήνυμα στην Άγκυρα αφήνοντας τον Ερντογάν στο «περίμενε» για το ραντεβού με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο δεν έχει συναντήσει επισήμως στη διάρκεια της θητείας του στο οβάλ γραφείο.

Στη διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη υπάρχουν πολλές παράμετροι, όπως και οι πιέσεις που ασκούνται από την ισραηλινή πλευρά. Πάντως, αν η συνάντηση γίνει, θα πρόκειται για μια νίκη του Ερντογάν απέναντι στο ισραηλινό λόμπι που πιέζει κατά του Ερνογάν εξαιτίας της στάσης του απέναντι στη Χαμάς.

Στα τουρκικά ΜΜΕ επικράτησε σοκ από τη δήλωση Κίρμπι περί μη ύπαρξης στην ατζέντα ραντεβού Ερντογάν - Μπάιντεν κάνοντας λόγο για «άδειασμα» της Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.