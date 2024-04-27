Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε

Με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η επίσκεψη του Μαρκ Ρούτε στην Τουρκία γίνεται σε μία συγκυρία κατά την οποία ο ίδιος προσπαθεί να προωθήσει την υποψηφιότητά του για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ολλανδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ χρειάζεται την Τουρκία και την ηγεσία της. «Η Τουρκία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Με τον τρόπο αυτό, καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση της κατάστασης στη Γάζα. Καταβάλλει επίσης προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του τρομερού πολέμου στην Ουκρανία. Υπό αυτό το πρίσμα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η Τουρκία είναι ένας γεωπολιτικός παράγοντας», δήλωσε ο Ρούτε.

Είπε επίσης ότι «η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Μετά τις ΗΠΑ, η Τουρκία αντιπροσωπεύει τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι μια χώρα που βρίσκεται σε μια δύσκολη περιοχή, σε μια γεωγραφία με δύσκολους γείτονες. Δυστυχώς, η τρομοκρατία βρίσκεται στην ατζέντα της». Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας συζητήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως είπε ο Ολλανδός πρωθυπουργός.

«Η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ χρειάζεται την Τουρκία όσον αφορά τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και τις γενικές διατλαντικές σχέσεις», προσέθεσε.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την επικαιροποίηση το συντομότερο δυνατό της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας με την ΕΕ και εξέφρασε τις προσδοκίες της 'Αγκυρας από την Ολλανδία όσον αφορά τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση μίας δίκαιης και στρατηγικής προοπτικής.

Αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στις οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ολλανδία: «Η Ολλανδία είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Τουρκία. Οι επιχειρηματίες μας απασχολούν περίπου 80 χιλιάδες άτομα στην Ολλανδία με επενδύσεις ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το διμερές μας εμπόριο έφτασε τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το ποσό αυτό σε πρώτη φάση στα 15 δισεκ. δολάρια και στη συνέχεια στα 20 δισεκ. δολάρια».

Έμφαση έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος στις εξελίξεις γύρω από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα. «Είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι συνεχιζόμενες σφαγές στη Γάζα και να διασφαλιστεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός» είπε ο Ταγίπ Ερντογάν και προσέθεσε: «Τόνισα τις προσδοκίες μας στην ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την κατάπαυση του πυρός».

Όπως είπε, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ήταν επίσης μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες των διαβουλεύσεων. «Το βαρύ τίμημα που έχει πληρώσει η Τουρκία στον αγώνα κατά της αυτονομιστικής τρομοκρατίας είναι προφανές. Έχουμε θυσιάσει χιλιάδες πολίτες μας, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, γυναικών, πολιτών και δυνάμεων ασφαλείας, σε επιθέσεις του PKK. Δήλωσα ότι καμία τρομοκρατική οργάνωση, ιδίως το PKK και οι προεκτάσεις του, δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές σύμφωνα με τις αρχές της Συμμαχίας». Η Τουρκία έχει εκφράσει συχνά τη δυσφορία της για την παρουσία μελών του ΡΚΚ, αλλά και της αριστερής ένοπλης οργάνωσης DHKP-C.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

