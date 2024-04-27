"Τέσσερις εργαζόμενοι από την Υεμένη" σκοτώθηκαν από πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε στόχο το κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της αυτόνομης περιοχής, Πεσάουα Χαουραμανί.

"Τέσσερις εργαζόμενοι από την Υεμένη σκοτώθηκαν και σημαντικές ζημιές σημειώθηκαν στο κοίτασμα, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος", δήλωσε ο αξιωματούχος σύμφωνα με ανακοίνωση.

"Αυτές οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν", τόνισε, καλώντας τις ομοσπονδιακές αρχές του Ιράκ "να βρουν τους δράστες αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη".

Ο πρόεδρος του Ιρακινού Κουρδιστάν, ο Νετσιρβάν Μπαρζανί, δήλωσε ότι "αυτές οι επιθέσεις θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα της χώρας".

"Τα ενδιαφερόμενη μέρη στους κόλπους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης πρέπει να κάνουν το καθήκον τους για να αποτρέψουν αυτές τις επιθέσεις και να βρουν τους δράστες", υπογράμμισε.

Κατά το παρελθόν, Κούρδοι πολιτικοί κατήγγειλαν τις σποραδικές επιθέσεις που είχαν στόχο το κοίτασμα Χορ Μορ, υποδηλώνοντας ότι πίσω από αυτές είναι ένοπλες φιλοϊρανικές φατρίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

