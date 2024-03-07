Στο ταξίδι του πρωθυπουργού στην Οδησσό αναφέρθηκε κατά την έναρξη της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Στην Οδησσό μετέβη ο πρωθυπουργός σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και ενώ γινόταν ξενάγηση ακούστηκαν σειρήνες ενώ τη στιγμή που έμπαιναν στα αυτοκίνητα ακούστηκε μία έκρηξη», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

«Για την επίθεση αυτή μίλησε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, καταδίκασε η πρόεδρος της ΕΕ, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, o Σαρλ Μισέλ και δεν έβγαλαν λέξη τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν βρήκαν μία λέξη να πούνε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό έγινε από αμέλεια. Και αναφέρομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση και στο ΠΑΣΟΚ. Για κάποια άλλα κόμματα δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε με τη δημοκρατία και τον αμυνόμενο» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης σχολιάζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης στην επίθεση στην Οδησσό όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση εάν η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Οδησσό σηματοδοτεί μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «έχουμε διαψεύσει εμπλοκή της χώρας με στρατό στην Ουκρανία. Η παρουσία του πρωθυπουργού ήταν κίνηση με υψηλό συμβολισμό διότι η Ελλάδα έχει έναν πρωθυπουργό που σέβεται τη δημοκρατία και στηρίζει τον αμυνόμενο».

Ερωτηθείς για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «όλα κρίνονται στην πράξη οι κυβιστήσεις του κ. Ανδρουλάκη έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Λένε ότι όταν έρθει θα στηρίξουν το άρθρο 16 ενώ παλιά δεν το έκαναν».

«Η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ελλήνων φοιτητών».

«Ο κ. Ανδρουλάκης είχε πει ότι δεν θα μπει εμπόδιο αρκεί να μην είναι σε βάρος των δημοσίων. Όταν ρωτήθηκε χθες είπε ότι αναφερόταν στο άρθρο 16. Επιθυμεί να κάνει απλώς αντιπολίτευση στην κυβέρνηση» πρόσθεσε.

Κληθείς να απαντήσει για δημοσιεύματα στον Τύπου που έκαναν λόγο για αρνητική έκθεση κατά της Ελλάδας, ο κ Μαρινάκης ότι «πρόκειται για μία πλατφόρμα στην οποία μπαίνει όποιος θέλει ιδιώτης, δημοσιογράφος και προφανώς κάποιοι έγραψαν για την Ελλάδα και αυτό διακινήθηκε στον Τύπο».

«Δεν είχαμε κάτι καταδικαστικό από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την Ελλάδα».

«Το ότι κάποιος τρίτος μπαίνει σε μια πλατφόρμα και εκφράζει μία γνώμη για την Ελλάδα δεν σημαίνει ότι υιοθετείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στη σελίδα 2 της έκθεσης λέει ότι δεν είναι απόψεις του Συμβουλίου, αλλά τρίτων».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

Στην Οδησσό μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας.

Αρχικά, επισκέφθηκε το λιμάνι της πόλης, όπου τον υποδέχτηκε ο Ουκρανός Πρόεδρος και ενημερώθηκε για την λειτουργία του διαδρόμου εξαγωγής σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε αποτροπιασμό για τις ενέργειες της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Η παρουσία μου εδώ αντανακλά, τον σεβασμό όλου του ελεύθερου κόσμου προς τον ηρωικό λαό σας. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει τη δέσμευση της πατρίδας μου, της Ελλάδας, να παραμείνει στο πλευρό σας. Συμπαραστάτης στη δίκαιη προσπάθεια να υπερασπιστείτε το έδαφός σας, την εθνική σας κυριαρχία, αλλά και την αξιοπρέπεια των δεκάδων εκατομμυρίων πολιτών της Ουκρανίας».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και ενώ γινόταν ξενάγηση το λιμάνι της Οδησσού από τον πρόεδρο Ζελένσκι, ήχησαν σειρήνες. Λίγα λεπτά μετά, την ώρα που η ελληνική αποστολή έμπαινε στην αυτοκινητοπομπή ακούστηκε σε κοντινό σημείο μια μεγάλη έκρηξη ως αποτέλεσμα πυραυλικής επίθεσης.

Στο Βουκουρέστι βρίσκεται από χθες ο Πρωθυπουργός συμμετέχοντας στις εργασίες του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος. Στο συνέδριο του ΕΛΚ θα επικυρωθεί η υποψηφιότητα της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για την προεδρία της Κομισιόν και θα συμφωνηθεί το εκλογικό μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς.

Αυτή την ώρα πραγματοποιεί την ομιλία του στο Συνέδριο.

Σήμερα είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας Μαρσέλ Τσολάκου, στην έδρα της ρουμανικής κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας και της διασυνδεσιμότητας.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τον ρόλο της Ελλάδας ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας, τόσο μέσω του κάθετου διαδρόμου ενέργειας όσο και μέσω του FSRU ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, έργο μεγάλης σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού.

Συζητήθηκαν ακόμα τα επόμενα βήματα στα έργα κοινού ενδιαφέροντος του σχήματος τριμερούς συνεργασίας με τη συμμετοχή και της Βουλγαρίας, καθώς και ζητήματα περιφερειακού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, στο περιθώριο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Γερουσίας της Ρουμανίας, Νικολάε Τσιούκα.

Το βράδυ της Τετάρτης, είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις.

Ψηφίζεται αύριο από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το οποίο αναβαθμίζεται ουσιαστικά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και δίνεται η δυνατότητα να ιδρύονται στην χώρα μας μη κρατικά μη κερδοσκοπικά παραρτήματα ξένων ΑΕΙ.

Με το νομοσχέδιο η χρηματοδότηση για τα δημόσια πανεπιστήμια ανέρχεται σε 1 δις ευρώ με πόρους από τον Κρατικό προϋπολογισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης και ΣΔΙΤ, ενισχύεται η αυτονομία των ιδρυμάτων, διευκολύνεται η επιστημονική έρευνα, προωθείται η συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και ενσωματώνονται προτάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων, πρυτανικών αρχών περιφερειακών πανεπιστημίου και της διοίκησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Με την ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών τμημάτων ξένων ΑΕΙ, η Ελλάδα πλέον σταματά να είναι μια παγκόσμια εξαίρεση. Μέσω των μη κρατικών παραρτημάτων Πανεπιστημίων, η χώρα μας αποκτά νέες ευκαιρίες, οι υποψήφιοι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να σπουδάσουν σε τμήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού από την πατρίδα τους, θα δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας, θα ευνοηθεί η συνέργεια με μεγάλα ιδρύματα του εξωτερικού και θα καλλιεργηθεί πρόσφορο έδαφος για την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου είναι πράξη ευθύνης. Το μέλλον μας καλεί να μην μένουμε πλέον αγκιστρωμένοι σε λογικές περασμένων εποχών. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της πραγματικότητας, δημιουργεί ευκαιρίες για τους φοιτητές, διευκολύνει την ελεύθερη πρόσβασή τους στη γνώση, όπως οφείλει ως κυβέρνηση μια σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.

Την ίδια ώρα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης αποτελούν μειοψηφία και είτε για ιδεολογικούς λόγους είτε αναζητώντας επίπλαστα προσκόμματα παραμένουν δέσμια στο παρελθόν και απορρίπτουν συλλήβδην την πρόοδο και την εξέλιξη.

Οι πολίτες επέλεξαν αυτήν την Κυβέρνηση, οι πολίτες ζητούν την αλλαγή και η Αντιπολίτευση αρνείται να αλλάξει. Σε αυτήν την ιστορική συγκυρία πρέπει ενωμένοι να προχωρήσουμε μπροστά, όχι με μικροκομματικές παρωπίδες, αλλά με γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας και των πολιτών.

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διάθεση του 27% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε Έλληνες και ξένους επενδυτές.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε ήταν 8 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με την προσφορά. Άξιες αναφοράς είναι και οι τιμές που προσφέρθηκαν. Είναι ενδεικτικό ότι η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα έναντι της τιμής του κλεισίματος του Χρηματιστηρίου την περασμένη Παρασκευή, πριν από την έναρξη της διαδικασίας, πράγμα εξαιρετικά σπάνιο για τα παγκόσμια δεδομένα, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις μαζικής διάθεσης μετοχών οι τιμές διαμορφώνονται σχεδόν πάντοτε με έκπτωση υπέρ των αγοραστών.

Το τραπεζικό μας σύστημα έχει αλλάξει σελίδα. Από την εποχή της κρίσης και των ανακεφαλαιοποιήσεων, στην εποχή που υψηλής ποιότητας επενδυτές εκφράζουν, όπως φάνηκε τους τελευταίους μήνες, το ενδιαφέρον τους για όλες τις συστημικές ελληνικές τράπεζες.

Όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης: «Οι τελευταίες εξελίξεις επιβραβεύουν τη στρατηγική της διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που προετοίμασε και οργάνωσε τη διαδικασία με αποτελεσματικότητα. Υπογραμμίζουν την ορθότητα των επιλογών της κυβέρνησης, όχι μόνο για τον τρόπο και το χρόνο που προχώρησε η αποεπένδυση του Δημοσίου, αλλά και γενικότερα για το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Και αποτελούν τελικά μια πολύ σοβαρή εθνική επιτυχία».

------

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας επ' ωφελεία του κοινωνικού συνόλου που αποβλέπουν, ενδεικτικά:

* Στη διεύρυνση της δυνατότητας των ιατρών του Ε.Σ.Υ. να ασκούν ιδιωτικό έργο αξιοποιώντας την κλινική εμπειρία τους και στη θέσπιση των αναγκαίων προς τούτο όρων και προϋποθέσεων,

* Στον προσδιορισμό της φύσης του εισοδήματος των ιατρών Ε.Σ.Υ. από τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων ως εισόδημα από άσκηση ιδιωτικού έργου,

* Στην αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων των υγειονομικών δομών και Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και ζητημάτων που άπτονται της χορήγησης ιατρικών και νοσηλευτικών ειδικοτήτων,

* Στη συγκέντρωση της προμήθειας των νοσοκομειακών φαρμάκων σε ένα φορέα, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, με σκοπό την ταχύτερη εκκαθάριση και εξόφληση των προμηθευτών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»,

* Στον εξορθολογισμό και την συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης,

* Στην επίλυση ζητημάτων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, ιδίως του Ε.Ο.Δ.Υ, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας,

* Στην επίτευξη εμβολιαστικής κάλυψης και καλύτερης επιτήρησης της εξέλιξης μετάδοσης της νόσου Covid-19,

* Στην προώθηση ταχείας υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Τη δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης του προγράμματος του Προσωπικού Ιατρού και των Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας παρουσίασε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Μεταρρύθμιση πρώτη: σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προστίθενται οι ιδιώτες γιατροί και παθολόγοι μέσα στο σύστημα του προσωπικού γιατρού για όποιον ασθενή επιθυμεί να έχει ως προσωπικό του γιατρό τον ιδιωτικό του γιατρό.

Δεύτερον, παροχή κινήτρων για την προσέλκυση περισσότερων γενικών ιατρών και παθολόγων στην ειδικότητα.

Τρίτον, θεσπίζονται δείκτες παρακολούθησης του έργου των προσωπικών γιατρών.

Με την μεταρρύθμιση:

Ενισχύουμε τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού μέσω της αύξησης των Προσωπικών Γιατρών στο σύστημα σε επίπεδο δήμου ώστε να μπορεί κάθε πολίτης να βρει προσωπικό γιατρό κοντά στο μέρος που ζει και εργάζεται.

Δημιουργούνται για πρώτη φορά στη χώρα 7 Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας όπου εγκαθίστανται εκπαιδευτικοί σταθμοί τηλεϊατρικής για την υποστήριξη των Προσωπικών Γιατρών και όχι μόνο.

Προκηρύσσονται 1.375 θέσεις για την στελέχωση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας.

Επιπλέον, ανακαινίζονται 156 Κέντρα Υγείας, αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, δημιουργούνται 312 ιατρεία χρονίων νοσημάτων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και επεκτείνεται η Τηλεϊατρική.

Από την Τετάρτη 13 Μαρτίου έως και το Μ. Σάββατο 4 Μαΐου τίθεται σε ισχύ το «Καλάθι της Σαρακοστής», που αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού».

Αναλυτικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν ανακοινωθεί οι κατηγορίες των προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στο καλάθι.

Ο Υπουργός Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Θέλουμε κάθε σπίτι να έχει πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα στις χαμηλότερες δυνατές τιμές και αυτές τις ημέρες. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παίρνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να βοηθά εμπράκτως όλους τους καταναλωτές». Συνεχίζουμε με κάθε πρόσφορο μέσο έκτακτο και μόνιμο αλλά και με την εντατικοποίηση των ελέγχων να θωρακίζουμε τους πολίτες απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια.

Νέα μεγάλη αύξηση κατά 18,5% σε σχέση με το 2022 κατέγραψαν οι ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο για το 2023.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, τα συστήματα του Δημοσίου είτε παρείχαν ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες, είτε «μίλησαν μεταξύ τους» 1,453,680,496 φορές, καταγράφοντας αύξηση κατά 226 εκατομμύρια. Το 2022 οι ψηφιακές συναλλαγές είχαν ανέλθει σε 1,227 δισεκατομμύρια.

Για πρώτη φορά οι ψηφιακές συναλλαγές το 2023 προσεγγίζουν το 1,5 δισεκατομμύριο.

Συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο η αποσυμφόρηση του εθνικού συστήματος υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών-αιτούντων άσυλο.

Ο συνολικός αριθμός διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στις 33 δομές φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε όλη τη χώρα, μειώθηκε κατά 12,2%, από 31.367 τον Ιανουάριο, στις 27.536 τον Φεβρουάριο.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο, οι διαμένοντες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μειώθηκαν κατά 28,5% σε σχέση με τον περασμένο Ιανουάριο. Πιο συγκεκριμένα, ενώ τον Ιανουάριο οι διαμένοντες στα νησιά ήταν 15.767, τον Φεβρουάριο μειώθηκαν στους 11.267.

Τέλος, η Υπηρεσία Ασύλου συνέχισε να επεξεργάζεται με ταχύτητα και αξιοπιστία τα αιτήματα ασύλου και διεκπεραίωσε 6.279 αιτήσεις τον Φεβρουάριο.

Αύριο, Παρασκευή 8 Μαρτίου στις 11:00 ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.