Δούκας: Ευχή όλων μας, η Ολυμπιακή Ιδέα να μεταφέρει το μήνυμα της ειρήνης

Ανάρτηση στο Instagram για την τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Παρίσι έκανε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα

"Σήμερα, η Αθήνα παρέδωσε την Ολυμπιακή Φλόγα στο Παρίσι, την διοργανώτρια πόλη των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων.

Έξω από το δημαρχείο της Αθήνας παρέλαβα το Ολυμπιακό Φως και σε συνέχεια παρέδωσα τη δάδα, στην ξεχωριστή μας πρωταθλήτρια ξιφασκίας, την Γεωργία Καλτσή.

Ευχή όλων μας, η Ολυμπιακή Ιδέα να ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του πλανήτη και να μεταφέρει το μήνυμα της ειρήνης στους τόπους που δοκιμάζονται από τους πολέμους".

Πηγή: skai.gr

