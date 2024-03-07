«Οκτώ μήνες μετά τις εκλογές και μετά από 10 αποκρατικοποιήσεις που κάναμε, στα ταμεία του κράτους μπήκαν επτά δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για τη μείωση του δημοσίου χρέους», ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Αναφερόμενος στην πώληση του 27% της τράπεζας Πειραιώς, ο υπουργός έκανε λόγο για μία «παγκόσμια καινοτομία, καθώς αφενός αναζητούσαμε 1,350 δις από την πώληση των μετοχών της και προσφέρθηκε ένα ποσό 8 φορές μεγαλύτερο, αφετέρου η τιμή της μετοχής έκλεισε στα 3,98 ευρώ την Παρασκευή στο Χρηματιστήριο και πωλήσαμε στα 4, δηλαδή παραπάνω.

Η εξέλιξη αυτή, πιστοποιεί το ισχυρό ενδιαφέρον για την Πειραιώς, για τις ελληνικές τράπεζες γιατί προηγήθηκαν η Εθνική, η Alpha και η Eurobank που επίσης πήγαν πολύ καλά, πιστοποιεί όμως και το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία», ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης.

Ερωτηθείς για το εάν θα δοθεί επίδομα Πάσχα, ο υπουργός ήταν αρνητικός.«Δώσαμε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Για τον ορατό ορίζοντα δεν υπάρχει κάποιο περιθώριο. Ολα θα εξαρτηθούν από το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα από πλευράς εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εσόδων και δαπανών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε επίσης ότι από το 2019 και μετά η οικονομία ανεβαίνει.

«Έχουμε τον τρίτο ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι που πρέπει να διασφαλίσουμε», ανέφερε.

Σχετικά με τον κατώτατο μισθό, τόνισε ότι σε μερικές ημέρες θα ανακοινωθεί η αύξησή του, τονίζοντας ότι από 2019 και μετά, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 20% και ο μέσος μισθός κατά 19%.

Για τα θέματα της ακρίβειας, ο υπουργός δήλωσε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση και στον τομέα των τροφίμων, επισημαίνοντας ότι «τα χειρότερα τα αφήσαμε πίσω μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.