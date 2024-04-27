Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια «προκειμένου να μπορούμε να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας», ζήτησε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς κατά την συνάντησή του, χθες Παρασκευή, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος με τη σειρά του επαίνεσε την Γερμανία για «τη μείζονα συνεισφορά της στην κοινή μας ασφάλεια».

Σε δηλώσεις τους προς τα ΜΜΕ οι δύο αξιωματούχοι τόνισαν ιδιαίτερα την σημασία της συνοχής της Συμμαχίας. Η επικείμενη σύνοδος κορυφής, 9-11 Ιουλίου στην Ουάσιγκτον, όπου θα τιμηθεί η 75η επέτειος από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, «αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να δείξουμε την συνοχή μας και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας», δήλωσε ο κ. Σολτς και υπενθύμισε ότι κατά την τελευταία σύνοδο στο Βίλνιους οι σύμμαχοι επέδειξαν ενότητα και αλληλεγγύη και ανακοίνωσαν διμερείς συνεργασίες με την Ουκρανία, οι οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί. «Το θέμα είναι τώρα να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», πρόσθεσε ο καγκελάριος.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ από την πλευρά του χαιρέτισε την απόφαση της Γερμανίας να ενισχύσει την παρουσία της στη Λιθουανία και στην περιφρούρηση του εναέριου χώρου στην Βαλτική, αλλά και την διάθεση 12.000 στρατιωτών της Bundeswehr στην άσκηση Steadfast Defender, την μεγαλύτερη του ΝΑΤΟ μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Επαίνεσε ακόμη την «ιστορική και πολύ σημαντική απόφαση - σταθμό» για αύξηση των αμυντικών δαπανών και διαβεβαίωσε ότι «το γεγονός ότι η Γερμανία επενδύει τώρα το 2% του ΑΕΠ της στην άμυνα έχει μεγάλη σημασία για όλους τους συμμάχους».

Ο κ. Στόλτενμπεργκ ευχαρίστησε επίσης τον κ. Σολτς για την απόφαση να διατεθεί και τρίτο σύστημα Patriot στην Ουκρανία και ζήτησε «οι άλλοι σύμμαχοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γερμανίας». «Οι νέες αποφάσεις για συνεισφορά θα πρέπει σύντομα να μετατραπούν σε παραδόσεις όπλων», δήλωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, αναφερόμενος στις πρόσφατες ανακοινώσεις των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ολλανδίας.

Με το βλέμμα στις πρόσφατες αποκαλύψεις περί κατασκοπείας υπέρ της Ρωσίας στη Γερμανία και στη Βρετανία, ο Γενς Στόλτενμπεργκ ζήτησε «μεγαλύτερη επαγρύπνηση» των συμμάχων για τις ρωσικές μυστικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό της Γερμανίας και της Βρετανίας. Τέτοιες ενέργειες είναι επικίνδυνες και απαράδεκτες, αλλά δεν θα μας αποτρέψουν από την παροχή στήριξης στην Ουκρανία, ενώ θα συντονίσουμε πολύ στενά την απάντησή μας σε οποιαδήποτε εχθρική πράξη εναντίον των συμμάχων του ΝΑΤΟ», δήλωσε.

Νωρίτερα ο κ. Στόλτενμπεργκ είχε συναντηθεί με μέλη των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Bundestag, ενώ είχε και ανεπίσημο δείπνο με την υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τιμήθηκε με το βραβείο «Έρικ Μ. Βάρμπουργκ» της «Atlantic Bridge» και επισκέφθηκε αεροπορική βάση, όπου πέταξε με μαχητικό αεροσκάφος Eurofighter.

