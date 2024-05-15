Για πρώτη φορά μετά το 2019, η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε στο Final Four και θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό AKTOR (24/05, 19:00) για μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Η τουρκική ομάδα οργάνωσε media day ενόψει του κορυφαίου event του ευρωπαϊκού μπάσκετ, στην οποία μίλησε και ο Νικ Καλάθης. Ο πρώην παίκτης του «τριφυλλιού» μίλησε για την πορεία της Φενέρ αλλά και για το συναισθηματικό του δέσιμο με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, ενώ σχολίασε τη μεγάλη του εμφάνιση στο Game 5 με τη Μονακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την πορεία μέχρι το Final Four: «Ένας από τους πρώτους βασικούς μας στόχους ήταν η πρόκριση στο Final Four και αυτό το πετύχαμε. Είχαμε μια πολύ δύσκολη σεζόν, έγιναν πολλά διαφορετικά πράγματα. Και ο προπονητής και οι παίκτες είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ο Θεός να είναι καλά, ήμουν πολύ συγκεντρωμένος όλη τη σεζόν. Ο προπονητής μάς άλλαξε αφού ήρθε (σ.σ. Σαρούνας Γιασικεβίτσιους), φυσικά έγινα καλύτερος μαζί του, ήταν κάποιος που ήξερε το στυλ μου. Έχουμε πολύ καλό δέσιμο με τους παίκτες, είμαστε σαν οικογένεια. Αυτά είναι τα πράγματα που κάνουν τόσο εμάς όσο και την ομάδα επιτυχημένη».

Για τις υπόλοιπες ομάδες: «Είναι όλες πολύ καλές ομάδες και αξίζουν να είναι εκεί. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ σταθερά όλη τη σεζόν και έχει πολύ έμπειρους παίκτες. Από την άλλη, υπάρχουν η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ολυμπιακός, δύο πολύ έμπειρες ομάδες, οπότε θα είναι δύσκολα ματς».

Για την τρομερή του εμφάνιση με τη Μονακό στο Game 5: «Το ματς με έφερε εκεί, μάλιστα, μπορεί να ήταν το ματς στο οποίο χρησιμοποίησα τα περισσότερα τρίποντα στη ζωή μου. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση και δουλεύω σκληρά, οπότε πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Αν το ματς του Παναθηναϊκού πάει ξανά με τον ίδιο τρόπο, θα κάνω το ίδιο. Ο προπονητής μας είναι πολύ ταλαντούχος σε τέτοια θέματα και διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι του αντιπάλου».

Για τον Παναθηναϊκό: «Εκεί μεγάλωσα, έπαιξα περίπου επτά χρόνια. Η καρδιά μου θα είναι πάντα εκεί, τόσο μπασκετικά όσο και συναισθηματικά. Η Ελλάδα είναι ήδη το δεύτερο σπίτι μου. Πιστεύω ότι θα είναι ένας σπουδαίος αγώνας γιατί θα είναι ένα υπέροχο περιβάλλον για υπέροχο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες».

