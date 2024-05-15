Λογαριασμός
ΗΠΑ: Φορτηγίδα έπεσε πάνω σε γέφυρα στο Τέξας - Συναγερμός για πετρελαιοκηλίδα - Δείτε βίντεο

Η φορτηγίδα έχει χωρητικότητα περίπου 30.000 γαλονιών και παραμένει άγνωστο το μέγεθος της διαρροής

Πετρελαιοκηλίδα

Μια φορτηγίδα χτύπησε σε κολόνα γέφυρας στο Γκάλβεστον του Τέξας, την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή πετρελαίου  στα νερά, να καταστραφεί μέρος της γέφυρας και να αποκλειστεί η μοναδική διαδρομή προς ένα μικρό νησί που φιλοξενεί ένα πανεπιστήμιο, δήλωσαν αξιωματούχοι. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί τοπική ώρα. Στα βίντεο φαίνεται μέρος του σιδηροδρόμου που κινείται κατά μήκος της γέφυρας να έχει καταρρεύσει. Η φορτηγίδα, παραμένει στο σημείο της σύγκρουσης.

Η σύγκρουση προκάλεσε πετρελαιοκηλίδα στον κόλπο, ανέφεραν αξιωματούχοι σε ανακοίνωση. Η αμερικανική ακτοφυλακή ανταποκρίνεται στη διαρροή και θα καθορίσει την έκτασή της ενώ θα ξεκινήσει τις «διαδικασίες περιορισμού και καθαρισμού», δήλωσαν αξιωματούχοι. Το Γραφείο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης του Γκάλβεστον είπε ότι το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κενού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή καυσίμων μεταφοράς και άλλων παραπροϊόντων, φαίνεται στο νερό.

Η φορτηγίδα έχει χωρητικότητα περίπου 30.000 γαλονιών, δήλωσαν αξιωματούχοι. Το ποσό που έχει διαρρεύσει είναι άγνωστο.
 

