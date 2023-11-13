Οικονομία, Μεταναστευτικό, Ενέργεια αλλά και οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ελέω της νέας κρίσης του Μεσανατολικού, θα είναι η «ατζέντα» της αυριανής συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο.

Κυβερνητικές πηγές παρατηρούν ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη γερμανική πρωτεύουσα πραγματοποιείται σε μια συγκυρία, κατά την οποία η ελληνική οικονομία έχει περάσει σε άλλη φάση μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, την ώρα, που έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στον κόσμο το 2022, σε ό,τι αφορά στο λόγο χρέους και ΑΕΠ και πλέον βρίσκεται σε τροχιά μείωσης του χρέους κάτω από τα επίπεδα του 2012 μέχρι το τέλος του χρόνου, επιδόσεις υψηλότερες από αναπτυγμένες οικονομίες της ευρωζώνης.

Τα προαναφερθέντα επιτεύγματα, όπως τονίζουν τα ίδια πρόσωπα, είναι φυσικό να συμπαρασύρουν και τις ελληνογερμανικές σχέσεις, που έχουν εκ των πραγμάτων περάσει σε άλλη φάση, καθώς η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τα χρόνια της κρίσης. Αυτό είναι και το μήνυμα που θα εκπέμψει με την επίσκεψη του στο Βερολίνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς τα ζητήματα της Οικονομίας, τόσο τα διμερή, όσο και αυτά που άπτονται της ευρωπαϊκής ατζέντας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων με τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.

Ούτως ή άλλως βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, στην οποία η Ελλάδα διεκδικεί περισσότερους πόρους για το Μεταναστευτικό, αλλά και την προσαρμογή αυτού στην κλιματική αλλαγή και δη στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Ακόμη ένα ζήτημα που αναμένεται να απασχολήσει τους δύο ηγέτες είναι η ενέργεια και συγκεκριμένα η διασυνδεσιμότητα, καθώς η Ελλάδα αποτελεί κόμβο μεταφοράς ενέργειας στον Διάδρομο Νότου-Βορρά, γέφυρα της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι και την Ουκρανία και επιδιώκει να είναι πάροχος ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Προφανώς και το Μεταναστευτικό θα βρεθεί στην ατζέντα των συζητήσεων, ένα ζήτημα, στο οποίο εξαρχής η Ελλάδα επέμενε ότι είναι ευρωπαϊκό και χρήζει συνολικής ευρωπαϊκής απάντησης, με βασική προτεραιότητα την ανάγκη προστασίας των συνόρων, αρχή, που πλέον αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Μητσοτάκης και Σολτς αναμένεται επίσης να ανταλλάξουν απόψεις για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και όλα τα ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ενόψει και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Συνάντηση με τον επικεφαλής του CDU και δείπνο ηγετών του Σαρλ Μισέλ σήμερα

Σήμερα (Δευτέρα) το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον επικεφαλής του CDU Φρίντριχ Μερτς. Εν συνεχεία, θα έχουν δημόσια συζήτηση στο Ίδρυμα Konrad Adenauer (KAS), την οποία θα προλογίσει ο πρόεδρος του Ιδρύματος Νόρμπερτ Λάμμερτ με την εκδήλωση να τιτλοφορείται: «Ελλάδα και Ευρώπη- Ένα νέο κεφάλαιο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη».

Τέλος, το βράδυ της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθίσει στο δείπνο ηγετών (Ελλάδος, Κύπρου, Αυστρίας, Λιθουανίας, Βελγίου και Ουγγαρίας), που φιλοξενεί στην καγκελαρία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, στο πλαίσιο άτυπων συζητήσεων ανά ομάδες με τους ηγέτες της ΕΕ για την υιοθέτηση της Στρατηγικής Ατζέντας της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, η συζήτηση για την Στρατηγική Ατζέντα της ΕΕ άνοιξε στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Γρανάδας και αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσει η ΕΕ τις γεωπολιτικές προκλήσεις, αλλά και με ποιο τρόπο θα ενισχύσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, ήτοι η συζήτηση περί διεύρυνσης της ΕΕ, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

