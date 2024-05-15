Παροξυσμός στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Μέσα σε ελάχιστες ώρες από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν τα νέα διαρκείας, έχουν ήδη διατεθεί περίπου 4.000 κάρτες. Μάλιστα, από τις πρώτες ώρες που τα διαρκείας τέθηκαν στην κυκλοφορία, η… ουρά αναμονής άγγιξε τα 20.000 άτομα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν οι διαθέσιμες κάρτες.

Ο ενθουσιασμός στις τάξεις των φιλάθλων μετά τη φετινή εξαιρετική πορεία στην Ευρωλίγκα αλλά και στο πρωτάθλημα, όπως και η προοπτική του ανακαινισμένου ΟΑΚΑ έχει μετατρέψει τα διαρκείας σε… είδος υπό εξαφάνιση, παρότι το φθηνότερο κοστίζει 470 ευρώ (αν αναλογιστούμε πως περιλαμβάνει μίνιμουμ 17 παιχνίδια Ευρωλίγκας, συν τα ματς του πρωταθλήματος).

Σημειώνεται πως πρόθεση του Παναθηναϊκού είναι να διαθέσει σε διαρκείας λίγο παραπάνω από τη μισή χωρητικότητα του ΟΑΚΑ (χωρίς να έχει γίνει γνωστός συγκεκριμένος αριθμός). Άλλωστε η διοίκηση της ΚΑΕ δεν θέλει να «αποκλείσει» από το γήπεδο όσους φίλους της ομάδας δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα αγοράς διαρκείας ή ζουν στην περιφέρεια και μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό αγώνων μέσα στη σεζόν.

