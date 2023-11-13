Με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ενημερώνει ότι η Πέτη Πέρκα και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος τίθενται εκτός της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις αποχώρησής του από το κόμμα.

ΣΥΡΙΖΑ: Να παραδώσουν την έδρα

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ λίγο μετά την επιστολή Φάμελλου προς Τασούλα τονίζεται: «Οι εν λόγω βουλευτές οφείλουν να παραδώσουν άμεσα τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας των υποψήφιων βουλευτών. Συγκεκριμένα η παράδοση των εδρών προβλέπεται στην περίπτωση α) της παρ.2 του Κώδικα που αναφέρει ότι όλοι/ες οι βουλευτές που εκλέγονται με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δεσμεύονται πολιτικά και ηθικά ότι η έδρα που καταλαμβάνουν ανήκει στο κόμμα».

Πέρκα στον ΣΚΑΪ: Δεν παραδίδω την έδρα

Μιλώντας πριν από λίγο στον ΣΚΑΪ η Πέτη Πέρκα δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να παραδώσει την έδρα. «Έχουμε κι εμείς νωπή εντολή από τον κόσμο» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την αποπομπή της από την ΚΟ δήλωσε: «Τώρα το έμαθα, άλλο να φεύγεις από το κόμμα κι άλλο από την ΚΟ. Δεν καταλαβαίνω, νιώθω ότι δεν ξέρουμε τις διακασίες».

Πρόσθεσε ότι η ίδια δεν ήταν μέλος της Ομπρέλας ούτε είχε πάρει την απόφαση να αποχωρήσει τώρα.

«Έβλεπα πως δεν προχωράει παρά πέρα. Δεν ξέρω πώς άντεξαν αριστεροί άνθρωποι να ακούνε στην ΚΕ να βγαινει ο πρόεδρος και να λεει ότι είστε η 5η φάλαγγα» είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να παραδώσει την έδρα προσθέτοντας ότι «έχουμε κι εμείς νωπή εντολή από τον κόσμο με το κόμμα που είχε πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα κι όχι τον Στέφανο Κασσελάκη».

Η κ. Πέρκα συμπλήρωσε ότι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ έχει μετακινηθεί, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν σκοπέυει να βγαίνει και να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ, «δεν θα κάνω ό,τι έκαναν άλλοι» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Τον ΣΥΡΙΖΑ τον πονάω και δεν μπορώ να τον κατηγορούν».

Τέλος, έκανε λόγο για ομάδα υβριστών στο διαδίκτυο: «Δεν λέω ότι τους έβαλε ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά είναι υποστηρικτές του» είπε.

