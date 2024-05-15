Ένταση επικράτησε νωρίτερα στην πορεία διαμαρτυρίας, που πραγματοποίησαν διάφορες συλλογικότητες κατά του πολέμου στην Παλαιστίνη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν η πορεία έφτασε στην πρεσβεία του Ισραήλ ομάδα διαδηλωτών πέταξε πέτρες και μπουκάλια στις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν με χρήση χημικών.

Επιπρόσθετα διαδηλωτές επιτέθηκαν σε τροχονόμο που ρύθμιζε την κυκλοφορία στην διασταύρωση της λεωφόρου Κηφισίας με την οδό Πανόρμου, ενώ προκάλεσαν και φθορές σε καταστήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή τριών ατόμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

